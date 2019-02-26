بدء تصوير مسلسل حكاية مرة لـ غادة عبد الرازق

بدأت الفنانة غادة عبد الرازق تصوير مسلسلها الجديد حدوته مرة وهو من إخراج ياسمين أحمد كامل.



وقد واجهت غادة ظروف قاسية خلال الفترة الماضية كادت أن تعصف بمسلسلها الجديد ولكن تم انقاذه فى آخر اللحظات ليبدأ تصويره ويعرض خلال موسم دراما رمضان المقبل.



يذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق شاركت في رمضان الماضى بمسلسل «ضد مجهول» مع السيناريست أيمن سلامة والمخرج طارق رفعت.

