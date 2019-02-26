التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى الجدول المقترح تبدأ 9 يونيو

قالت أمينة خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إنه لأول مرة يتم طرح جدول امتحانات الثانوية العامة للنقاش من جانب المعلمين ، والطلاب، وأولياء الأمور.



وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " اليوم "، المذاع عبر فضائية " دي ام سي"، أنه يتم الترحيب بمقترحات الطلاب على جدول امتحانات الثانوية العامة.



وأوضحت أن مجلس الوزراء سيقوم بنشر مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة ليبدأ من " 9"، يونيو وينتهي أول يوليو .



وأكدت المتحدث الرسمي باسم وزراة التربية والتعليم ، أن المصريين بالخارج لا ينطبق عليهم ذلك القرار خلال الفترة الحالية .