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موقع أمريكي: السياحة المصرية تعود بقوة.. وتضاعف الحجوزات منذ 2018

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 07:26 م
موقع أمريكي: السياحة
موقع أمريكي: السياحة المصرية تعود بقوة
القسم الخارجي
أكد موقع شركة "سنترال هواليديز" الأمريكية أن السياحة المصرية تشهد عودة هائلة، وأن مؤشرات التعافي ظهرت بقوة خلال العامين الماضيين.

ونقل الموقع عن توفيق غطاس، عضو في مجلس إدارة شركة سياحية، أن السياحة المصرية تنتعش من جديد، موضحا أنه مع الارتفاع الحالي في الحجوزات، فمن المتوقع ارتفاع نسبة الحجز إلى 43% مقارنة بحوالي 25% العام الماضي، بينما أشار توفيق إلى أن نسبة الحجوزات بلغت 289% خلال العام الماضي، قائلا إن معظم الشركات سعيدة لرؤيتهم تضاعف النمو، بل وصوله إلى ثلاثة أمثال الأرقام خلال السنوات الماضية".

وأضاف أنه بداية من يناير 2018، ازداد الطلب على زيارة مصر، وفي أكتوبر الماضي، تسارع الطلب على الحجوزات، فهناك شركات أوروبية تسير رحلات مباشرة إلى الأقصر وأسوان، وقضى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجازته في مصر، كما زارت العائلة المالكة البريطانية مصر الشهر الماضي، وأشارت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية إلى أن مصر تعتبر الواجهة الثانية للسائحين الأمريكيين.

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