مكرم محمد أحمد: الإخوان أول جماعة ابتدعت العنف والقتل

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر حريصة على تحقيق العدل وحق الدفاع عن النفس وحق التقاضي لكافة المتهمين، لافتا إلى وجود خلاف متعمد في المفاهيم عن حقوق الإنسان في مصر.



وأضاف " أحمد " في حواره في برنامج " حديث المساء " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن مصر لها فهمها الخاص المتعلق بحقوق الإنسان، ولكن تنظيم الإخوان الإرهابي يحاول تصدير مشهد يؤكد على أن قتلة النائب العام أبرياء.



وأكد "أحمد" أنه تم إجراء كافة مراحل التقاضي في قضية قتلة النائب العام، ونحن أمام جريمة بها تلبس وكذب واعترافات صريحة من الإرهابيين، ولكن كافة منظمات حقوق الإنسان في العالم رفضت إعدام الإرهابيين.



وأوضح "أحمد" أن جماعة الإخوان الإرهابية أول جماعة ابتدعت العنف والاغتيال السياسي والتفجير، ولها وجهان الأول مفتعل وكذاب متعلق بالدعوى، والثاني وجه حقيقي وهو وجه القاتل القائم بأعمال العنف والقتل والتخريب".

