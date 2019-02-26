شاهد.. انفجار مروع يضرب شاحنة نقل مواد غذائية في أمريكا

أذاعت فضائية "يورو نيوز"، فيديو يعرض لحظة لحظة انفجار شاحنة نقل مواد غذائية في أوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية.



وأوضحت القناة أن تسرب غاز البروبان، أدى إلى انفجار عربة لنقل السلع الغذائية في ولاية أوريوغون .



وأشارت إلى أن الحادث وقع في مدينة يوجين تحديدا يوم الأحد الماضي، دمر شاحنة نقل البضائع، بالإضافة إلى 3 متاجر كانت الشاحنة تقف بالقرب منها، لكن لم تسجل وقوع خسائر أو إصابات بشرية.



وأردفت أن هناك مصدرا من مركز الإطفاء في المدينة ذكر أن سبب الانفجار خطأ في طريقة تمديد أنابيب نقل في الشاحنة، وهو ما أدى إلى الانفجار.

