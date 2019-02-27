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رياضة

إيهاب جلال يكشف عن سر الفوز على إنبي

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 07:31 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
عبَّر إيهاب جلال المدير الفني للمصري، عن سعادته هو وباقي أعضاء جهازه الفني بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب فريق قوي وعنيد مثل إنبي، موجها الشكر للاعبي الفريق الذين واصلوا بذل الجهد والعرق من أجل تحقيق الانتصارات واسعاد جماهير بورسعيد العظيمة.

وأكد أن لجوءه إلى الدفع بعمرو موسى بعد التغيير الاضطراري بخروج محمود وادي؛ كان من أجل تأمين منطقة وسط الملعب، بعد الخطورة التي شكلها خط وسط إنبي على المصري، مضيفًا أن التغيير الثاني بنزول اسلام عيسى بدلًا من ايزي ايميكا أعاد الفاعلية لهجوم المصري الذي نجح في الفوز رغم شراسة فريق انبي.

وأشاد "جلال" بلاعبي الفريق الذين أصبحوا حريصين على تحقيق الفوز رغم شراسة المنافسين خلال مباريات الدور الثاني.

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