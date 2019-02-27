المكتبة المركزية لجامعة 6 أكتوبر تستقبل زيارة لطلاب المدرسة المصرية.. صور

قامت مجموعة من طلاب مدرسة المصرية الرائدة بزيارة المكتبة المركزية لجامعة 6 اكتوبر امس للتعرف على محتواها التراثى والكتب النادرة المتواجدة بها .



حيث تم الترحيب بهم من قبل موظفي المكتبة وقام الطلاب بجولة داخل المكتبة تعرفوا من خلالها على جميع محتويات المكتبة من كتب تاريخية وتعليمية وتماثيل لبعض الشخصيات المؤثرة فى تاريخ مصر .



وقام موظفو المكتبة بشرح بعض المعلومات للطلاب وتعريفهم باصحاب التماثيل وقص تاريخ حياتهم وبطولاتهم للتعلم منها , ثم ترك الطلاب فى جولة حرة والتعرف على محتوى الكتب بانفسهم .



