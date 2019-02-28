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ملخص حياة أصغر مصور فري لانسر في شارع المعز.. فيديو

الخميس 28/فبراير/2019 - 07:42 ص
صدى البلد
شيرين عادل _ عدسة : على الخشاب
شاب متعدد المواهب يمتلك قدرات غنائية، ورياضية، فضلا عن براعته بالتصوير الفوتوغرافى، فتجده يحمل كاميرته ويجوب شارع المعز متمسكا بملامحه البشوشة، خفة ظله مع زوار شارع، والذين لم يترددوا لوهلة بالموافقة على التقاطه صورا فوتوغرافية لهم بكاميرته، وما أن يتبادلوا الحديث؛ يتفاجئون من صِغَر سِنِّه، ناهيك عن براعته في رقص الـ"هيب هوب " ومهاراته الفردية في كرة القدم.

"برقص وبلعب كرة من وانا عندى ٧ سنين"، عبارة كشف من خلالها "محمد الحبشى" (١٦ عاما) عن مهاراته في لعب كرة القدم وانضمامه لعدد من الأندية منها الزمالك ، وادى دجلة ، الترسانة وغيرهم ولكن لم يحالفه الحظ لإستكمال مسيرته الكروية لأسباب عائلية جعلته يوجه طاقته نحو العمل لتدبير نفقاته اليومية، خاصة وأن والدته توفيت عقب ولادته، وفي ظل رغبة والده بتحمله المسئولية منذ صغره.

وعن تمكنه بالرقص على نغمات الـ"هيب هوب"؛ قال " الحبشى " فى حديثه لـ"صدى البلد"، انه عشقها منذ نعومة اظافره ودأب على احتراف الرقص على مقاطعها الموسيقية ، لافتا الى انه سيلتحق ببرنامج " آرابز جوت تالنت" بموسمه المقبل× لعرض مواهبه الفنية.

وبالحديث عن ولعه بالتصوير الفوتوغرافى؛ قال الشاب الموهوب إنه يعتمد عليه كمصدر دخل ثابت لنفقات معيشته، خاصة ان تكلفة الصورة ١٠ جنيهات وعلى مدار اليوم يلتقط العديد من الصور والألبومات لزوار شارع المعز، لافتا إلى كونها مهنة مربحة لبعض الأفراد الذين يمتلكون كاميرات ويؤجرونها إلى عدد كبير من الشباب على مدار اليوم بنظام "اليومية".

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