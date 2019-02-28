متحدث النيابة الإدارية: مصر تسير بخطى ثابتة في مكافحة فساد الجهاز الإداري.. صور

أكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، أن مصر تسير بخطى ثابتة الى الأمام فى مكافحة الفساد بالجهاز الادارى للدولة، مشيرا الى انه وفقا لمؤشر مدركات الفساد الدولى الذى يصدر سنويا ، فإن مصر تتقدم رويدا رويدا، الا ان الطريق مازال طويلا .



وأوضح سمير فى الندوة التى نظمها "صدى البلد"، أن ما يميز الحكومة المصرية، أن لديها خطة وارادة قوية لمكافحة الفساد ، من حيث سن التشريعات التى تكافح الفساد ، وتقديم موظفى الجهاز الادارى للمحاكمة، والتحقيق مع المخالفين ، واصدار أحكام قضائية جدية بحقهم .



وتابع : يوجد فساد فى بعض قطاعات الدولة، لكن هناك آلية لمكافحته، ويتم متابعته أولا بأول، واذا نظرنا الى السويد والنرويج والدنمارك وكندا باعتبارها اكثر الدول فى مكافحة الفساد ، سنجد ان لديهم خططا لمتابعة الفساد ، ليس فقط عبر التحقيق القضائي ، وإنما من خلال سن التشريعات التى تكافح الفساد ، وحسن اختيار الموظفين، بجانب فرض الرقابة الداخلية، ومتابعة تقديم الخدمة للمواطن أولا بأول".



وأشار الى ان الصلاحيات الجديدة التى نص عليها دستور 2014 بشأن النيابة الادارية سوف تمكن النيابة من مكافحة الفساد .



