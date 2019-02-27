قبل منحه الجنسية رسمياً.. تفاصيل ملحمة بطولية لـ موسى المصري.. أنقذ 73 يونانياً من الموت.. فيديو وصور

الموت كان محققًا سواء من النيران المشتعلة على البر أو الدخان الكثيف الذي غطى البحر، دقائق شاهد فيها أهالي مدينة ساحلية يونانية الموت بأعينهم، هذه الدقائق التهمت 90% من منازل وسيارات المدينة فضلاً عن أرواح الموجودين، حتى ظهر بطل مصري لم يفكر لحظة في المخاطرة بحياته لإنقاذ أهل البلد التي استقبلته للعمل بها طيلة ثلاثين عامًا، فأنقذ 73 شخصًا من موت محقق، وطالت رحمته الحيوانات فأنقذ 4 كلاب كانوا معهم، هذه الملحمة البطولية دفعت السلطات اليونانية لتكريم الصياد المصري ومنحه الجنسية اليونانية بالأوراق الرسمية غدًا.





محمود السيد محمود موسى 45 عامًا، سافر إلى اليونان في عمر السادسة عشرة برفقة ابن عمه الذي كان يعمل في اليونان حينها، وقال: "سافرت زي أي شاب عنده طموح يسافر دولة أوروبية علشان يحسن مستواه" وبالفعل عمل بعقد عمل رسمي وظل مترددًا على محافظة دمياط بمصر حيث كان يقطن لزيارة أهله، حتى عاد للإقامة في مصر في فترة العشرينيات من عمره لإنهاء الخدمة العسكرية.





عاد موسى بعدها إلى اليونان ليستأنف عمله كصياد على المراكب، عامًا تلو الآخر حتى تفاجأ بمرور 30 عامًا على حياته باليونان، "معاملة الناس هنا حلوة وكويسة"، وعلم موسى بعدها بوجود قرار أن من مر عليه 7 سنوات باليونان وملتزم بالقوانين ودفع الضرائب من حقه التقدم للحصول على الجنسية، وبالفعل قدم للحصول عليها قبل أن تهديه الدولة الجنسية، ولكن تفاجأ بأن من ضمن الشروط امتحان يتطلب مذاكرة مسبقة ولكن انشغاله بالعمل جعله يتراجع عن هذه الخطوة، كما أوضح لـ«صدى البلد».





مرّت الأيام على محمود تارة ينشغل بالعمل وأخرى بحياته الشخصية، حتى يوم 23 يوليو عام 2018 الذي كان سببا في تغيير حياته، حيث أنهى عمله المعتاد وعاد إلى السكن ليرتاح قليلا وتفاجأ باتصال من زملائه على الشاطئ يطلبون منه العودة مجددا لأن أحدهم فقد زوجته التي غرقت في البحر وبحاجة لمن يبحث عنها .





ذهب محمود مسرعا لإنقاذ السيدة ولكنه تفاجأ بمشهد الشاطئ "لقيت جهنم الحمرا قدامي" حيث تحول الشاطئ إلى حريق ضخم طال البر ودخانه طال البحر، فالنيران على الشاطئ دفعت الموجودين إلى القفز في المياه، فيما حجب الدخان الكثيف أنظار من في المياه ولم يستطيعوا التنفس أو السباحة أو العودة للشاطئ، فظلوا عالقين في المياه في هذا الموقف الصعب.





قفز محمود في المياه بدون تفكير أو تردد مخاطرا بحياته "دخلت في وسط الدخان واللي يحصل يحصل ولو مكتوب لي عمري مش هموت"، واستطاع محمود إنقاذ 73 شخصا و4 كلاب من الغرق حيث أخرجهم من المياه على مرتين، هؤلاء الأشخاص كانوا في الوضع الأكثر سوءا ومهددين بالغرق، أما باقي الأشخاص فكانوا على الشاطئ ولكنهم بحاجة للانتقال إلى مكان آمن.





كان الوضع سيئا جدا والمساعدات كانت ضعيفة، فعند وصوله لمكان الحادث لم يجد أي وسيلة إنقاذ "والدنيا والعة والناس بتغرق" ففكر محمود في أن يشاهد الجميع هذا الموقف ليتحركوا بالإمدادات اللازمة، ففعل خاصية البث المباشر على حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" لتصوير الحادث ببشاعته، ووصول المساعدات اللازمة "كانت أول مرة أجرب البث المباشر وكانت تجربة كويسة ناس كتير اتحركت بسببها الحمدلله".









كان الموقف مأساويا فكل دقيقة كانت فارقة في حياة أحدهم من الموت إما بالاختناق أو غرقا، فهذه الدقائق التي قضاها محمود في عرض البحر تضمنت لحظات مؤثرة لن ينساها "من المواقف اللي أثرت فيا إني طلعت اطفال من الماية .. العيل من دول أطلعه ويحضني ويتعلق بإيدي وهو يعيط وأنا كمان أعيط" كما قال لـ«صدى البلد».





لم يتم تحديد سبب الحريق الذي لقب بـ«حريق أتيكا» ولكن ما سمعه محمود من الموجودين بنفس المكان ان أحد اليونانيين العجزة على الشاطئ جمع قمامة بلاستيكية وأوراق وقام بحرقها على الشاطئ، ما أسفر عن هذا الحادث وأدى إلى التهام 90% من هذه المدينة من منازل وسيارات، ومصرع 120 شخصا ليصبح ثاني أكبر حادث سياحي في العالم بعد حريق على أحد شواطئ البرازيل.





بعد الحادث بعشرين يوما حضر أحد المندوبين من رئاسة الوزراء اليونانية إلى سكن محمود وطلب منه الحضور لمكتب رئيس الوزراء لتكريمه، وبعد ذهابه تفاجأ بحضور عددا من الوزراء لمنحه الجنسية اليونانية وطلب رئييس الوزراء منهم البدء في الاجراءات اللازمة، "طلبوا مني أوراق عشان يترجموها"، وطلب رئيس الوزراء منه الحضور لاحتفالية أخرى في رأس السنة، وبعد الحفل بعدة أيام تلقى محمود دعوة رسمية مجددا لكن هذه المرة كانت من الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس.









حضر محمود الحفل الرسمي بحضور الرئيس اليوناني وكان حافلا بوسائل الإعلام وحضور الكثير من الشخصيات الهامة، وكان حضوره لتوقيع الرئيس على أوراق منحه الجنسية اليونانية لإتمامها، " الرئيس استقبلنا استقبال جميل وكان بيمضي اليوم ده الامضا الناقصة على ورق الجنسية، وأعلنت الصحف الرسمية إننا حصلنا عليها وبعدها بشهر تقريبا جالنا جواب من الدولة نروح نقول القسم" كما قال محمود لـ«صدى البلد»، وبعد هذه الرحلة لإتمام اوراق حصول محمود الجنسية اليونانية، سيحصل على البطاقة الشخصية بالجنسية اليونانية غدا.





«اتعاملوا معايا كبطل بضجة فوق ما انا اتخيل» فلفت نظر الصياد المصري أن صحفي أمريكي قد جاء خصيصا لليونان للتصوير معه، ولكن عامل محمود مع كل هذه الضجة الإعلامية بتواضع تام، "أصل مالوش لازمة العنطزة .. اللي عملته ده من تلقاء نفسي ده عمل انساني ومظنش إن حد يشوف حد قدامه يموت ويسيبه ومينقذوش"



