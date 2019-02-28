النيابة الإدارية: لا خلاف مع محاكم مجلس الدولة حول جزاءات الموظفين.. صور

أكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى لهيئة النيابة الإدارية أنه لا يوجد خلاف بين النيابة ومجلس الدولة فيما يتعلق بحق النيابة فى توقيع الجزاء الإدارى على الموظف.



وأشار فى الندوة التى نظمها "صدى البلد" واستضاف المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى لهيئة النيابة الإدارية، إلى أن دستور 2014 استحدث اختصاصا جديدا لهيئة النيابة الإدارية بمنحها سلطة توقيع الجزاء الإدارى مباشرة على الموظف، حيث كانت النيابة قبل استحداث الاختصاص تقوم بإحالة الموظف المتهم إلى المحاكمة التأديبية أو إحالته للجهة الإدارية مع التوصية بتوقيع العقوبة الملائمة.



تناولت الندوة الحديث عن أبرز وأهم الموضوعات والقضايا الشائكة خلال الفترة الماضية، وأهم القضايا التى تم التحقيق فيها وإحالتها للمحاكمة العاجلة، وتعريف الموظفين والمواطنين كيفية الوصول للهيئة، وانتهى اللقاء بقيام الكاتب الصحفى أحمد صبرى رئيس تحرير موقع صدى البلد بمنح المستشار محمد سمير درع الموقع.