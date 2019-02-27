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حوادث

اليوم.. نظر الاستئناف ضد براءة طليقة فنان من ضرب والدته

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 07:31 ص
ضبط - أرشيفية
ضبط - أرشيفية
ندي حمودة - أحمد مهدي
تنظر محكمة جنح مستأنف، اليوم أولي جلسات الاستئناف المقدم من النيابة العامة على براءة الفنانة السورية سارة نخلة، من تهمة التعدى بالضرب على والدة طليقها الفنان أحمد عبد الله محمود.

كان شعبان سعيد المحامى بالنقض ومحامى أسرة أحمد عبد الله محمود تقدم بطلب للنيابة العامة للاستئناف على حكم البراءة، مستندًا إلى ثبوت الاتهام وفقًا للتقارير الطبية وأقوال المجنى عليها.

كما استأنف "سعيد" الدعوة المدنية وسدد رسومها، ومن المقرر أن تنظر مع استئناف الدعوة الجنائية، فى 27 فبراير المقبل.

كانت والدة الفنان أحمد عبد الله محمود اتهمت طليقة نجلها الفنانة السورية سارة نخلة بالاعتداء عليها بالضرب، وأرفقت تقريرين طبيين بملف الدعوى التى حملت رقم 9634 سنة 2018.

جاء بالتقرير الأول الذى تم تحريره فى 17 أكتوبر 2018، أنه بعد توقيع الكشف الطبى الظاهرى على المجنى عليها لا يوجد بها إصابات ظاهرية، وأنها ادعت وجود آلام بكوع اليد اليمنى؛ ولذلك تم عرضها على أخصائي عظام لاستكمال التقرير.

وجاء بالتقرير الثانى الذى تم إعداده بتاريخ 18 أكتوبر 2018، أنه بعد الكشف تبين وجود كدمة بالمرفق والكتف الأيسر، وكذلك بالرأس.

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