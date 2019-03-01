متحدث النيابة الإدارية يحدد طرق توقيع العقوبات على موظفى الدولة..صور

كشف المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى لهيئة النيابة الإدارية عن طريقة إصدار قرارات بعقوبات على الموظفين فى الدولة؛ مشيرا إلى أن رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدرت قرارا بتشكيل لجان تضم 3 مستشارين بالهيئة من بينهم مستشار بدرجة نائب رئيس هيئة تقوم بمراجعة القضايا واقتراح الجزاء المناسب لكل متهم، الا انه عند الطعن على قرار لجان التاديب التى شكلتها النيابة امام مجلس الدولة، قامت المحاكم بإلغاء قرارات النيابة .



واضاف ان المحكمة طلبت ضروروة ان ينظم اختصاص توقيع الجزاء الادارى الممنوح للنيابة فى قانون وليس بقرار من رئيس الهيئة ، استنادا الى ان النص الدستورى لاينطبق بذاته .



ونفى سمير ان يكون محاكم مجلس الدولة ذكرت ان هذا اختصاص اصيل لها ، وانما اقرت بحق النيابة الادارية الا انها اشترطت تنظيمه فى قانون وليس قرار ، وهو ماقامت به النيابة الادارية فى قانونها الجديد .



واكد ان لجان التاديب مازالت قائمة وتعمل داخل النيابة الادارية ، لكن اى قضية يتم الطعن عليها والغاء قرار التاديب ، يتم احالتها مرة اخرى للمحكمة ، حتى لايفلت المجرم من العقوبة .



جاء ذلك فى الندوة التى نظمتها "صدي البلد" واستضاف المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى لهيئة النيابة الادارية، للحديث عن أبرز واهم الموضوعات والقضايا الشائكة خلال الفترة الماضية، و أهم القضايا التى تم التحقيق فيها وأحالتها للمحاكمة العاجلة، و تعريف الموظفين والمواطنين كيفية الوصول للهيئة، وانتهى اللقاء بقيام الكاتب الصحفى احمد صبرى رئيس تحرير موقع صدى البلد بمنح المستشار محمد سمير درع الموقع.