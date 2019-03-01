النيابة الإدارية: الإضراب حق مكفول وفق الاتفاقيات الدولية ولكن.. صور

أكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، أن الإضراب حق مكفول وفق الاتفاقيات الدولية كذلك هو حق مكفول دستوريا إلا أنه ليس حقا مطلقا.



وأشار إلى أنه فى الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن هناك بعض الوظائف من ضمن شروط التعيين فيها عدم الإضراب الكلى، حيث يتيح القانون لك إضرابا جزئيا دون أن يؤثر على حياة وحركة المواطنين، وهذه الوظائف تشمل الأطباء فى العمليات والطوارئ بجانب العاملين بالمطارات والجيش والشرطة والمحاكم.



وأضاف أن فى مصر لا يوجد بها قانون يعاقب منظمي الإضراب لكن النيابة تقوم بتكييف أثر الإضراب مثلا فى حالة الأطباء لو تسبب فى وفاة مريضة هنا يجب معاقبة الطبيب على إضرابه لأن القانون أعطى خطوات قبل الإضراب منها التفاوض والجلوس على طاولة واحدة وكتابة الطلبات وتحديد مواعيد تنفيذها.



جاء ذلك فى الندوة التى نظمها "صدي البلد" واستضاف المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى لهيئة النيابة الإدارية للحديث عن أبرز وأهم الموضوعات والقضايا الشائكة خلال الفترة الماضية، وأهم القضايا التى تم التحقيق فيها وإحالتها للمحاكمة العاجلة، وتعريف الموظفين والمواطنين كيفية الوصول للهيئة، وانتهى اللقاء بقيام الكاتب الصحفى احمد صبرى رئيس تحرير موقع صدى البلد بمنح المستشار محمد سمير درع الموقع.