سكان شارع التعاون بفيصل يشكون من تراكم أكوام القمامة

استغاث سكان شارع التعاون بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة، في رسالة لـ"خدمة القرّاء" التي يقدمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بالمنطقة .





وقال السكان فى رسالتهم: نعانى نحن أهالى شارعى جعفر والتعاون بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة من تراكم القمامة التى تنبعث منها الروائح الكريهة، إضافة إلى الأمراض والأوبئة التى تنشرها الحشرات الطائرة.





وناشد السكان، المسئولين ضرورة حل المشكلة ورفع القمامة؛ رأفة بحالهم، وحفاظا على المظهر الحضارى والبيئى للمنطقة.



