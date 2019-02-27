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بين الناس

سكان شارع التعاون بفيصل يشكون من تراكم أكوام القمامة

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 07:33 ص
صدى البلد
وسام مختار
استغاث سكان شارع التعاون بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة، في رسالة لـ"خدمة القرّاء" التي يقدمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بالمنطقة .

وقال السكان فى رسالتهم: نعانى نحن أهالى شارعى جعفر والتعاون بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة من تراكم القمامة التى تنبعث منها الروائح الكريهة، إضافة إلى الأمراض والأوبئة التى تنشرها الحشرات الطائرة.

وناشد السكان، المسئولين ضرورة حل المشكلة ورفع القمامة؛ رأفة بحالهم، وحفاظا على المظهر الحضارى والبيئى للمنطقة.

ويُقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرَّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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