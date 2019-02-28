مواطن يناشد وزيرة الصحة مساعدته لإجراء عملية بتر قدمه

ناشد المواطن سيد يوسف ، من سكان منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد ، وأهل الخير و الجمعيات الخيرية ، مساعدته فى إجراء جراحة عاجلة بتر القدم اليسرى .





وقال فى رسالته : إنه يعانى من انسداد فى شرايين القدم اليسرى وعدم وصول الدم إليها نهائيا أدى ذلك إلى غرغرينة بالقدم من تحت الركبة، وإن لم يتم بتر هذا الجزء من القدم فى خلال أسبوع حتى لا يصل الأمر إلى بتر القدم بالكامل .





وناشد من يرغب فى المساعدة التواصل على الأرقام الآتية 01060415645 او 01229944341 .



