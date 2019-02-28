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بين الناس

مواطن يناشد وزيرة الصحة مساعدته لإجراء عملية بتر قدمه

الخميس 28/فبراير/2019 - 07:22 ص
صدى البلد
وسام مختار
ناشد المواطن سيد يوسف ، من سكان منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد ، وأهل الخير و الجمعيات الخيرية ، مساعدته فى إجراء جراحة عاجلة بتر القدم اليسرى .

وقال فى رسالته : إنه يعانى من انسداد فى شرايين القدم اليسرى وعدم وصول الدم إليها نهائيا أدى ذلك إلى غرغرينة بالقدم من تحت الركبة، وإن لم يتم بتر هذا الجزء من القدم فى خلال أسبوع حتى لا يصل الأمر إلى بتر القدم بالكامل .

وناشد من يرغب فى المساعدة التواصل على الأرقام الآتية 01060415645 او 01229944341 .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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