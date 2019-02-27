8 ملايين مشاهدة لألبوم أنغام حالة خاصة جدًا على يوتيوب

تخطت أغاني ألبوم الفنانة أنغام الجديد «حالة خاصة جدًا» حاجز الـ 8 ملايين مشاهدة، بـ150 ألفا، عبر قناة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الرسمية على "يوتيوب".





وتصدرت أغنية «ياريتك فاهمني»، أغاني الألبوم إذ حققت الأغنية مليونا و600 ألف مشاهدة، وجاءت أغنية «بتوصفني بتكسفني» في المركز الثاني برصيد 946 ألفا، وبعدها الأغنية الرئيسية للألبوم «حالة خاصة جدًا» في المركز الثالث برصيد 750 ألف مشاهدة.





ويضم ألبوم أنغام الجديد «حالة خاصة جدًا» 14 أغنية، هي:





«حالة خاصة» كلمات: أمير طعيمة - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: أحمد إبراهيم

«ياريتك فاهمني» كلمات: نادر عبد الله - ألحان: تامر عاشور - توزيع: مادي

«هتقول لربنا ايه» كلمات: أمير طعيمة - ألحان: مدين - توزيع: احمد ابراهيم

«حبايبنا» كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد حمزة - توزيع: احمد ابراهيم

«على حسك في ايامي» كلمات: جمال الخولي - ألحان: خالد عز - توزيع: احمد ابراهيم

«ولا دبلت» كلمات: نور الدين محمد - ألحان: احمد العتباني - توزيع: احمد ابراهيم

«بقول نسياك» كلمات: احمد المالكي - ألحان: محمد عبية - توزيع: وليد فايد

«نزوة» كلمات: سلطان صلاح - ألحان: خالد عز - توزيع: نادر حمدي

«بتوصفني» كلمات: أمير طعيمة - ألحان: احمد زعيم - توزيع: توما

«هدنة» كلمات: صابر كمال - ألحان: مصطفى العسال - توزيع: محمد العشي

«اساميك الكتيرة» كلمات: أمير طعيمة - ألحان: ايهاب عبد الواحد - توزيع: مادي

«متطمنة» كلمات: أحمد المالكي - ألحان: محمد عبية - توزيع: احمد ابراهيم

«ليلى» كلمات: كاترين معوض - ألحان: هشام بطرس - توزيع: طارق عاكف