ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تخصيص 40 مصنعاً لـ 82 شاباً فائزين بمشروع مجمع الـ 66 جنوب بورسعيد

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 07:34 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نتيجة مسابقة مشروع مجمع الصناعات الثاني "66 مصنعا"، والمقرر أن تبدأ إنتاجها خلال 3 أشهر، والتي فاز فيها 82 شابا من الجنسين، سيتم تخصيص 40 مصنعا من المجمع لهم، على أن يتم طرح باقي مصانع المجمع على المستثمرين الجادين.

ترأس لجنة اختبار المتقدمين، المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة، وممثلين عن "هيئة الاستثمار، وتنمية الصناعات الصغيرة، والصندوق الاجتماعي، ومكتب تحديث الصناعة، وشباب الخريجين".

ويجتمع المحافظ، غدا، الخميس، مع الشباب الفائزين بالمشروع؛ لوضع الخطوات التنفيذية حول التشغيل، وذلك بحضور الجهات التمويلية التي ستقدم خدماتها لشباب المستثمرين.
تخصيص 40 مصنعاً لـ 82 شاباً فائزين بمشروع مجمع الـ 66 جنوب بورسعيد
تخصيص 40 مصنعاً لـ 82 شاباً فائزين بمشروع مجمع الـ 66 جنوب بورسعيد
تخصيص 40 مصنعاً لـ 82 شاباً فائزين بمشروع مجمع الـ 66 جنوب بورسعيد

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد: 118 مصنعا استثماريا لإقامة مشروعات للملابس الجاهزة

إجراء قرعة أراضي سهل الطينة لتوزيع ١٧٤٠ فدانا على شباب بورسعيد..السبت القادم

نائب محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في مشروع الـ 58 مصنعاً بعد موجة الأمطار

الغضبان: افتتاح المجمع الصناعي الثاني ببورسعيد في ديسمبر 2019

ترشيحاتنا

شاهد .. جيلبرتو يكشف تفاصيل ذكرياته التاريخية مع نجوم الأهلي

صفية العمري: مفيش كوافير يقدر يلمسني

أسرة رامي مالك: الأهالي لقبوه بـ فرعون مصر.. ووالده أصر على تعليمه العربية

علي جمعة يكشف عن الحل الشرعي للوسواس القهري

حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 /2 /2019 في مصر والدول العربية

هبوط الدولار الأمريكي قرب أقل مستوياته في أسبوع

أجندة الحوادث.. نظر محاكمة المتهمين في قضية فساد القمح الكبرى.. والحكم على طبيب ابتز خطيبته السابقة بالمقطم بصور عارية

مادة كيميائية في الفلفل الحار لعلاج التهاب المفاصل

اتحاد الكرة: كلمة الدولة لنبذ التعصب لابد أن تسمع.. فيديو

نشرة أخبار البرلمان.. عبدالعال: القضاء على الإرهاب من خلال التصدي للجذور التكفيرية.. ننشر عقوبات كل من يحتكر سلعة أو يرفع سعرها

برلمانية لدول أوروبا: هل تعفون عمن يقوم بالإرهاب في بلادكم

عامر حسين يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجلينا جولي تعيد أبناءها الـ 6 للأضواء من جديد.. صور

70 صورة من عزاء والدة مصطفى خاطر فى 6 أكتوبر

20 صورة تكشف أناقة فساتين نجوى كرم في عيد ميلادها

جامعة الملك سلمان.. الحلم يتحقق على أرض الفيروز.. صور

أشرار البحر.. 3 أسماك بها سم قاتل احذروها.. صور

فيديو

قبل منحه الجنسية رسمياً.. تفاصيل ملحمة بطولية لـ موسى المصري.. أنقذ 73 يونانياً من الموت.. فيديو وصور
فيديو جراف | أكبر معمرة في العالم تحقق رقمًا قياسيًا في القفز بالمظلات
أسرة رامي مالك: الأهالي لقبوه بـ فرعون مصر.. ووالده أصر على تعليمه العربية
صفية العمري: أنا هاوية.. وأرفض أي أدوار بها احترافية
أسرة الفائز بالأوسكار: رامي مالك هو محمد صلاح قرية فلتاؤوس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تعميم الأذان الموحد على جميع المساجد بالمحافظات؟

هل تؤيد تعميم الأذان الموحد على جميع المساجد بالمحافظات؟