تخصيص 40 مصنعاً لـ 82 شاباً فائزين بمشروع مجمع الـ 66 جنوب بورسعيد

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نتيجة مسابقة مشروع مجمع الصناعات الثاني "66 مصنعا"، والمقرر أن تبدأ إنتاجها خلال 3 أشهر، والتي فاز فيها 82 شابا من الجنسين، سيتم تخصيص 40 مصنعا من المجمع لهم، على أن يتم طرح باقي مصانع المجمع على المستثمرين الجادين.





ترأس لجنة اختبار المتقدمين، المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة، وممثلين عن "هيئة الاستثمار، وتنمية الصناعات الصغيرة، والصندوق الاجتماعي، ومكتب تحديث الصناعة، وشباب الخريجين".



