بكبسة زر.. تطبيق يمنحك تجربة الملابس دون تغيير ما ترتديه

تعد مرحلة الدخول إلى غرفة تغيير الملابس؛ لتجربة العديد من القطع قبل ارتدائها؛ هي الركن الأصعب والشاق في عملية التسوق لدى السيدات والرجال، ولكن بعد سنوات طويلة من هذه المعاناة؛ أصبح هناك تطبيق على الهواتف المحمولة، تخفف عنك عناء التجربة لكل ما ترغب في شرائه.





التطبيق المعروف باسم ManneKing ، يتيح لك تجربة الملابس من خلال الواقع المعزز، فيمكن للمستخدمين محاولة قياس قطع مختلفة من الملابس من البلوزات وحتى فساتين الزفاف، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





ويستخدم التطبيق من خلال الوقوف أمام الكاميرا، بينما يقوم التطبيق بتقييم مقاسك، قبل أن تسألك عن الملابس التي تريد تجربتها، وعند اختيارك للملابس التي تريدها تظهر صورتك وانت مرتديها بالفعل.



