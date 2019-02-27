وزير التعليم العالي: مستقبل سوق العمل لكليات الحاسبات

شهدت تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي في الآونة الأخيرة، مشاركة وجدانية لحال الشباب من الخريجين، وأهمية القضاء على البطالة بتأهيل الشباب لسوق العمل وإتاحة أكبر قدر من التخصصات المطلوبة.



وقال عبد الغفار، إن التكنولوجيا تحقق أكبر فائدة للدول التى بها كثافة كبيرة من الطلاب مثل مصر، لافتا إلى أن الجامعات تستقبل سنويا ما يزيد عن 700 ألف طالب جدد من الثانوية العامة.



وأضاف عبد الغفار، في تصريحات صحفية له أن الوزارة عملت على دراسة سوق العمل وما يحتاجه حاليًا ومستقبلًا حول العالم، وكان العامل المشترك في ذلك هو تخصص نظم المعلومات، مضيفًا أن المجلس الأعلى للجامعات قرر فتح كليات جديدة متخصصة فى علوم الحاسب، حيث إنه يوجد 15 كلية فقط في 26 جامعة حكومية في مصر متخصصة في هذا المجال.



وفي السياق ذاته قال الدكتور محمد عبد العظيم أستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات، إن سوق العمل في حاجه للطلاب الخريجين من الكلية لأهمية هذا المجال، لكن التأهل للعمل به يلزم الطالب بأن تتوافر به بعد الشروط فلا يمكن الأعتماد عن الدراسة فقط بل لابد التطبيق العملي واكتساب الخبرات خلال فترة الدراسة بالكلية.



بينما أشار محمود سعيد أحد طلاب الكلية، إلى أن سوق العمل يتطلب عدم الاكتفاء بالدراسة في الكلية بل لابد التدريب والدراسة خارجها ايضا والقوة في اللغة الإنجليزية حتى يكون الطالب قادر على الاندماج سريعا في سوق العمل وأعبائه.



والدكتورة إلهام عبد الرازق عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر بالقاهرة، أن كلاب كليات الحاسبات والمعلومات هم الأكثر طلبا في السوق فلا يوجد شرحة قد تستغنى عنهم، مشيرة إلى أن المشروعات بمختلف أشكالها طبي أو هندسي أو غيرها فلابد من أن تحتاج خريجي تخصصات الحاسب الآلي.



وأضافت عبد الرازق لموقع "صدى البلد"، أن جميع الوظائف متاحة لخريجي الكلية في مختلف المجالات والمؤسسات على رأسها الجامعات التي تحتاج الخريجين لأعمال ذات طابع تكنولوجي فمع التطور بالمؤسسات الخاصة والحكومية، أصبح هناك حاجة كبيرة لهم، مشيرة إلى أن سوق العمل متاح لجميع الطلاب ويطلب الخريجين.



وأكدت أنه لابد من أن يقوم الطالب إلى جانب الدراسة بالمواد العلمية بالكلية، أن يطور من مواهبه وقدراته ويحسين من مهاراته في التعامل مع الكمبيوتر واللغة، ليكون مؤهل لسوق العمل.