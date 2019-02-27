إنشاء كليات للذكاء الاصطناعي في مصر..خالد عبد الغفار: الاستفادة من خبرة اليابان في نقل التكنولوجيا.. واضافة تخصصات تلبى احتياجات سوق العمل وخطة التنمية المستدامة

عبد الغفار:
القيادة السياسية مهتمة بوضع إستراتيجية للذكاء الاصطناعي
الخبير الياباني:
الخبير الياباني:
نقل التكنولوجيا المتطورة لمصر ولكافة البلدان الإفريقية
إنشاء أول كلية للذكاء الاصطناعي في جامعة كفر الشيخ
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع يوتشيرو إنزاي، رئيس المجلس الأعلى لصياغة الخطة الإستراتيجية لليابان وكبير استشاري الجمعية اليابانية لتطوير العلوم، وذلك لبحث مجالات التعاون بين مصر واليابان في مجالي تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، ومناقشة المعايير والقواعد اللازمة لإنشاء كليات للذكاء الاصطناعي في مصر، وذلك بمقر الوزارة.
وأكد "عبدالغفار" في بيان، الأربعاء، حرص مصر على الاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي بإعتبارها قوة علمية مشهود لها بالكفاءة والدقة، وتمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال الحيوي، وذلك في إطار التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات العلمية.
وأشار الوزير إلى اهتمام القيادة السياسية بوضع الإستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي ، وضرورة إعداد الطالب المصري لدراسة الذكاء الاصطناعي وتنمية مهاراته العلمية.
ولفت عبدالغفار إلى ضرورة توفير كافة متطلبات البدء في تدشين إستراتيجية الذكاء الاصطناعي بمصر من خلال إنشاء العديد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل والتي يأتي على رأسها الذكاء الإصطناعي تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والتي تعد محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة لربط الحاضر بالمستقبل.
من جانبه أشاد الخبير الياباني انزاي بالاهتمام المصري نحو وضع إستراتيجية للذكاء الاصطناعي، مشيدًا بالمناخ المصري الحالي والمتطلع لمواكبة التطور التكنولوجي، مؤكدا حرص الحكومة اليابانية على المساهمة في نقل التكنولوجيا المتطورة لمصر ولكافة البلدان الإفريقية.
وحضر الاجتماع د.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، و د.محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، و د.سالي رضوان مستشار وزير الاتصالات ، وعدد من أعضاء هيئات التدريس بكليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية.
وكان وزير التعليم العالي قد أعلن خلال لقائه بنظيرته الألمانية أنه سيتم الاتفاق على تدريب 150 طالبا مصريا في ألمانيا على الذكاء الاصطناعي.
ومن جانبه .. كشف الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، تفاصيل كلية الذكاء الاصطناعي التكنولوجية المزعم إنشاؤها بالجامعة عقب الحصول على الموافقات اللازمة من المجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أن نظام الدراسة بها سيكون 4 سنوات وسيتم إنشاؤها على غرار مثيلتها جامعة حمدان بن محمد الذكية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي تعتمد في دراساتها على علوم الحاسبات والمعلومات وهندسة "الروبوت" وبرمجة الآلات واسترجاع المعلومات وتكنولوجيا انظمة الشبكات المدمجة.
وقال، رئيس الجامعة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن كلية الذكاء الاصطناعي ستكون أول كلية في مصر لهذا التخصص تمنح خريجيها درجة البكالوريوس، موضحًا أن الهدف من إنشائها إتاحة الخدمات الحكومية بجودة عالية باعتبار أن الذكاء الاصطناعي الموجه الجديدة بعد الخدمات الذكية التي تعتمد عليها المؤسسات والبنية التحتية المستقبلية، بالإضافة إلى أنها أدوات تكنولوجية جديدة تسعى الدول المتقدمة إليها.
وأضاف، القمري، أن جامعة كفر الشيخ تسعى إلى إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن المنظومة التعليمية في الجامعة بهدف تخريج شباب لديهم أدوات الاقتصاد المعرفي ومؤهلين معرفيًا وابتكاريًا لصنع المستقبل، لافتًا إلى أن استخدامات العديد في المجالات التعليمية والصناعية والاقتصادية والطبية والعسكرية مثل تحليل البيانات الاقتصادية في البورصة وأسواق المال.
وبالنسبة لأعضاء هيئة تدريس الكلية الجديدة، أشار القمري، إلى أنه سيتم إرسال بعثات للخارج لدول إنجلترا وأمريكا والصين التي تتميز في هذا، إضافة إلى الاستعانة بالكوادر الموجودة بالنقل والانتداب من الجامعات المصرية، موضحًا أن كلية الذكاء الاصطناعي تأتي في إطار توجه الدولة بإنشاء المدن الذكية والتكنولوجية التي تتطلب هؤلاء الخريجين للعمل فيها.
إنشاء أول كلية للذكاء الاصطناعي في جامعة كفر الشيخ
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع يوتشيرو إنزاي، رئيس المجلس الأعلى لصياغة الخطة الإستراتيجية لليابان وكبير استشاري الجمعية اليابانية لتطوير العلوم، وذلك لبحث مجالات التعاون بين مصر واليابان في مجالي تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، ومناقشة المعايير والقواعد اللازمة لإنشاء كليات للذكاء الاصطناعي في مصر، وذلك بمقر الوزارة.
وأكد "عبدالغفار" في بيان، الأربعاء، حرص مصر على الاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي بإعتبارها قوة علمية مشهود لها بالكفاءة والدقة، وتمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال الحيوي، وذلك في إطار التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات العلمية.
وأشار الوزير إلى اهتمام القيادة السياسية بوضع الإستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي ، وضرورة إعداد الطالب المصري لدراسة الذكاء الاصطناعي وتنمية مهاراته العلمية.
ولفت عبدالغفار إلى ضرورة توفير كافة متطلبات البدء في تدشين إستراتيجية الذكاء الاصطناعي بمصر من خلال إنشاء العديد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل والتي يأتي على رأسها الذكاء الإصطناعي تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والتي تعد محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة لربط الحاضر بالمستقبل.
من جانبه أشاد الخبير الياباني انزاي بالاهتمام المصري نحو وضع إستراتيجية للذكاء الاصطناعي، مشيدًا بالمناخ المصري الحالي والمتطلع لمواكبة التطور التكنولوجي، مؤكدا حرص الحكومة اليابانية على المساهمة في نقل التكنولوجيا المتطورة لمصر ولكافة البلدان الإفريقية.
وحضر الاجتماع د.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، و د.محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، و د.سالي رضوان مستشار وزير الاتصالات ، وعدد من أعضاء هيئات التدريس بكليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية.
وكان وزير التعليم العالي قد أعلن خلال لقائه بنظيرته الألمانية أنه سيتم الاتفاق على تدريب 150 طالبا مصريا في ألمانيا على الذكاء الاصطناعي.
ومن جانبه .. كشف الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، تفاصيل كلية الذكاء الاصطناعي التكنولوجية المزعم إنشاؤها بالجامعة عقب الحصول على الموافقات اللازمة من المجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أن نظام الدراسة بها سيكون 4 سنوات وسيتم إنشاؤها على غرار مثيلتها جامعة حمدان بن محمد الذكية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي تعتمد في دراساتها على علوم الحاسبات والمعلومات وهندسة "الروبوت" وبرمجة الآلات واسترجاع المعلومات وتكنولوجيا انظمة الشبكات المدمجة.
وقال، رئيس الجامعة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن كلية الذكاء الاصطناعي ستكون أول كلية في مصر لهذا التخصص تمنح خريجيها درجة البكالوريوس، موضحًا أن الهدف من إنشائها إتاحة الخدمات الحكومية بجودة عالية باعتبار أن الذكاء الاصطناعي الموجه الجديدة بعد الخدمات الذكية التي تعتمد عليها المؤسسات والبنية التحتية المستقبلية، بالإضافة إلى أنها أدوات تكنولوجية جديدة تسعى الدول المتقدمة إليها.
وأضاف، القمري، أن جامعة كفر الشيخ تسعى إلى إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن المنظومة التعليمية في الجامعة بهدف تخريج شباب لديهم أدوات الاقتصاد المعرفي ومؤهلين معرفيًا وابتكاريًا لصنع المستقبل، لافتًا إلى أن استخدامات العديد في المجالات التعليمية والصناعية والاقتصادية والطبية والعسكرية مثل تحليل البيانات الاقتصادية في البورصة وأسواق المال.
وبالنسبة لأعضاء هيئة تدريس الكلية الجديدة، أشار القمري، إلى أنه سيتم إرسال بعثات للخارج لدول إنجلترا وأمريكا والصين التي تتميز في هذا، إضافة إلى الاستعانة بالكوادر الموجودة بالنقل والانتداب من الجامعات المصرية، موضحًا أن كلية الذكاء الاصطناعي تأتي في إطار توجه الدولة بإنشاء المدن الذكية والتكنولوجية التي تتطلب هؤلاء الخريجين للعمل فيها.