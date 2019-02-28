برلماني: تحلية المياه تزيد المساحات المزروعة وتوفر فرص عمل

قال النائب صبرى يوسف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه توجد طرق عدة للتغلب على مشكلة نقص المياه منها تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحى والزراعى، إضافةً إلى تطوير منظومة الري والاعتماد على المياه الجوفية.





وأضاف " يوسف"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن دعوة الدكتور وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت الشركات للاستثمار فى مجال تحلية المياه يحقق نتائج أهمها توفير كميات كبيرة من المياه وبالتالى زيادة المساحات المنزرعة ومن ثم تحقيق اكتفاء ذاتى من المحاصيل.





وتابع: دعوة الشركات للاستثمار فى إنشاء محطات لتحلية المياه يعنى توفير فرص عمل كثير للشباب المناطق النائية التى تقام بها المشاريع.



