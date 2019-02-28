ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: تحلية المياه تزيد المساحات المزروعة وتوفر فرص عمل

الخميس 28/فبراير/2019 - 01:05 ص
النائب صبرى يوسف
النائب صبرى يوسف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب
أسامة علي
قال النائب صبرى يوسف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه توجد طرق عدة للتغلب على مشكلة نقص المياه منها تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحى والزراعى، إضافةً إلى تطوير منظومة الري والاعتماد على المياه الجوفية.

وأضاف "يوسف"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن دعوة الدكتور وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت الشركات للاستثمار فى مجال تحلية المياه يحقق نتائج أهمها توفير كميات كبيرة من المياه وبالتالى زيادة المساحات المنزرعة ومن ثم تحقيق اكتفاء ذاتى من المحاصيل.

وتابع: دعوة الشركات للاستثمار فى إنشاء محطات لتحلية المياه يعنى توفير فرص عمل كثير للشباب المناطق النائية التى تقام بها المشاريع.

كان الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قال إن من أهم المشكلات التى تواجه مصر فى الآونة الأخيرة هى مشكلة تناقض المياه الصالحة للشرب، ومن هنا تأتى أهمية تدوير وتحلية المياه المالحة التى تعتمد فى الأساس على تقنيات الأغشية فى مصر، داعيا الشركات للاستثمار فى مجال تحلية المياه.

ترشيحاتنا

سائق القطار المهمل وراء حادث حريق محطة مصر.. تشاجر مع زميله وترك غرفة القيادة

بالأسماء.. مصرع وإصابة 7 في حادث اصطدام قطار بسيارة نقل بمطروح

حالة الطقس اليوم الخميس 28 /2 /2019 في مصر والدول العربية

الحكومة: تكريم المشاركين في إنقاذ ضحايا حادث محطة مصر.. فيديو

الصحة تعلن الخط الساخن للاستفسار عن مصابي حادث محطة مصر.. فيديو

أجويور يخطف صدارة الهدافين من محمد صلاح.. وأوباميانج وماني يقتحمان السباق

سائق حادث محطة مصر: مكنتش في وعيي ومعرفتش أتصرف.. فيديو

أحمد موسى يكشف تزييف الإخوان لحديث الرئيس السيسي حول منظومة القطارات.. فيديو

شاهد.. لقطات حية من ميدان التحرير تكذب ادعاء جماعة الإخوان الإرهابية بوجود متظاهرين

أول تعليق للسائق المتسبب في حادث محطة مصر.. فيديو

شاهد.. أول فيديو تفصيلي يرصد مشاجرة السائقين المتسببين في حادث قطار محطة مصر

قطر تدخل على خط الأزمة بين الهند وباكستان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ويليام وكايت يلعبان كرة القدم مع أطفال المدارس.. صور

إصابة 10 فى اصطدام ميكروباص بعامود إنارة بمدخل كوبري الدقي.. صور

بالصور والأسعار.. إطلالات ميجان ميركل في المغرب

شاهد 180 صورة من موقع حادث قطار محطة مصر

صانعة البهجة .. سارة توما مدرسة تحترف تصميم العرائس على شكل صاحبها

فيديو

السكة الحديد: خصم 2000 جنيه من راتب متناولي المخدرات
شاهد.. لقطات حية من ميدان التحرير تكذب ادعاء جماعة الإخوان الإرهابية بوجود متظاهرين
سائق قطار الموت يروي بالتفاصيل حادث قطار محطة مصر ..فيديو
الصحة تعلن الحصيلة النهائية لضحايا ومصابي حادث قطار محطة مصر.. فيديو
لأول مرة.. سائق قطار محطة مصر يكشف سبب ارتفاع سرعة الجرار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون الدفع غير النقدي في خفض معدلات الرشوة والفساد؟

هل يساهم قانون الدفع غير النقدي في خفض معدلات الرشوة والفساد؟