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اقتصاد

جاسكو تشارك بالمعرض المصاحب للمؤتمر الدولى الـ22 للبترول

الخميس 28/فبراير/2019 - 08:29 ص
صدى البلد
مايكل عياد
شاركت شركة "جاسكو" التابعة لوزارة البترول، بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر الدولى الثانى والعشرين للبترول والثروة المعدنية والتنمية تحت شعار "مصر– أفريقيا.. معاً للتنمية" والذى ينظمه معهد بحوث البترول تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وافتتح المؤتمر والمعرض المهندس طارق الملا – وزير البترول والثروة المعدنية وبصحبته كل من عباس النقي - أمين عام منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (الأوابك) والدكتور الأمين الدودو عبد الله الخاطرى - سفير جمهورية تشاد بالقاهرة والدكتور ياسر مصطفى - مدير معهد بحوث البترول ورئيس المؤتمر وعدد من رؤساء الجامعات المصرية ولفيف من قيادات قطاع البترول والخبراء والمهتمين بالصناعة.

وقد كان فى استقبالهم بجناح جاسكو المهندس ياسر صلاح الدين – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والأستاذ عصام عبدالله – نائب رئيس الشركة والمهندس محمود أنور – مساعد رئيس الشركة لعمليات الشبكات.

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