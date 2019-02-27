ديلي ميل: كيم كارداشيان تتعرض للهجوم بعد نشرها صورة لها مع زوجها بالمطبخ

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب نشرها صورة لها هي وزوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست وهما يتناولان الفطور في المطبخ.



وعلق متابعو "إنستجرام" أنها تدعي الفقر هي وزوجها بهذا الصورة التي ظهر فيها وهو يتناول ذرة مقرمشة مع كليب، وهو ما جعل الكثيرين يسخرون منها ويؤكدون انها تسعى طوال الوقت لإثارة الجدل، حيث يتناولان الفطور في مطبخ شكله يبدو فقيرا ويجلسان إلى طاولة خشبية.



وتبلغ ثروة كيم كارداشيان 380 مليون دولار أمريكي بالاضافة لامتلاكها ماركة متخصصة في مستحضرات التجميل، اما زوجها

كاني ويست يمتلك ماركة ملابس رياضية تحمل اسم Yezzy وتقدر ثروته بـ 250 مليون دولار.