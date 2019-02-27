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فن

في ذكرى وفاة أبو بكر عزت.. بدأ في النظارة السوداء وقدم 50 فيلما

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 04:47 م
صدى البلد
محمد نبيـل
يوافق اليوم ذكرى رحيل الفنان القدير أبو بكر عزت، الذى فارق عالمنا في عام 2006 بعد مشوار فني كبير، أفنى خلاله عمره فى التمثيل، وتقديم أدوار خالدة حفرت اسمه فى ذاكرة الفن المصري.

توفى "عزت" نتيجة أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 72 عامًا، وهو نفس يوم زواجه من كوثر هيكل.

ومن أبرز أفلامه: "النظارة السوداء، الحياة حلوة، 30 يوم في السجن، ميرامار، ضد الحكومة، الهروب، ليقدم حوالى 50 فيلما، أما في التليفزيون فقدم العديد من الأعمال الهامة منها زيزينيا، التوأم، حلم الجنوبي، السقوط في بئر سبع، وأرابيسك، فضلا عن أعماله للمسرح والإذاعة".

وحصل أبو بكر عزت على جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن دوره في فيلم "المرأة والساطور"، الذي كان أول وآخر بطولة مطلقة للفنان الراحل في السينما.

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