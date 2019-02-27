كمال منصور: لن أقدم جزءا ثالثا من مسلسل أبو العروسة

نفى المخرج كمال منصور، تقديمه لجزء ثالث من مسلسل "أبو العروسة" الذي يعرض وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.



وقال "كمال" لـ صدى البلد: "لا أريد أن أقدم جزءا ثالثا من مسلسل أبو العروسة "فأنا أريد أن أخرج من هذه العباءة من أجل إثبات قدراتي الإخراجية، أريد أن أوضح أمرا هاما لأن النجاح الذي وصلت اليه لم يأتي من فراغ بل العمل مر بمراحل عدة بداية من الجلسات التحضيرية مع المؤلف والمنتج والاستقرار على النجوم المشاركين والأماكن التي يتم التصوير بها، إضافة إلى اختيار الموضوعات، فكل هذه الأمور معايير كنت أضعها لنفسي لذلك مسلسل " أبو العروسة " الأعلى على مواقع التواصل الاجتماعي.



ينتمي المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة وينتمي إلى الدراما الاجتماعية، التي تجمع شمل الأسرة نحو شاشة التليفزيون بعد اختفاء تلك النوعية من المسلسلات لسنوات طويلة سيطرت خلالها الأعمال التي تتناول العنف وعدد كبير من الظواهر السلبية التي تأثر بها المجتمع.



ويتناول العمل مشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي يطرأ على المجتمع، ويركز العمل على الطبقة المتوسطة والتحولات التي أصابتها.



"أبو العروسة" من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة رانيا فريد شوقي وسيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي.

