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محافظات

مطرانية بورسعيد تستقبل البابا تواضروس بعد وضع حجر أساس كنيسة الأنبا أنطونيوس..صور

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 05:01 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
كتب محمد الغزاوى
استقبلت مطرانية بورسعيد البابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية عقب الانتهاء من وضع حجر أساس كنيسة الأنبا أنطونيوس بحي الضواحي.

ودقت أجراس الكنائس ابتهاجا بلحظة وصول البابا التي بدأت بمحافظة بورسعيد اليوم وتستمر يومين.

رافق البابا تواضروس، اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد ونيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها.

واستقبل البابا، لحظة وصوله عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي والقيادات السياسية وقيادات بورسعيد التنفيذية والأمنية ونواب بورسعيد.
مطرانية بورسعيد تستقبل البابا تواضروس بعد وضع حجر أساس كنيسة الأنبا أنطونيوس..صور
مطرانية بورسعيد تستقبل البابا تواضروس بعد وضع حجر أساس كنيسة الأنبا أنطونيوس..صور
مطرانية بورسعيد تستقبل البابا تواضروس بعد وضع حجر أساس كنيسة الأنبا أنطونيوس..صور
مطرانية بورسعيد تستقبل البابا تواضروس بعد وضع حجر أساس كنيسة الأنبا أنطونيوس..صور
مطرانية بورسعيد تستقبل البابا تواضروس بعد وضع حجر أساس كنيسة الأنبا أنطونيوس..صور

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