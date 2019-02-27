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محافظات

فحص مليون و443 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة ببني سويف

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 04:45 م
مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون صحة ببني سويف
محمد عبد الحليم
أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، أنه تم الكشف "ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة" على مليون و 443 ألفا و450 مواطنا بنسبة 81،83 % من المستهدف الكلى خلال فترة تنفيذ الحملة، والتي بدأت بالمحافظة في الأول من ديسمبر 2018.

وأشار إلى متابعته لسير العمل في تنفيذ المبادرة على مدار الساعة عن طريق الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة، والتي تم تشكيلها لمتابعة هذا الملف، بإشراف من السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبوالنجا، ومن خلال التواصل اليومي مع وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة .

وأشار المحافظ إلى أن العدد الاجمالي" لمن تم فحصهم حتى أمس الثلاثاء" بلغ (1443450)مواطنا، موزعة بواقع 213 ألفا و 797 مواطنا بمركز ومدينة الواسطى، و177ألفا و672 مواطنًا بمركز ومدينة ناصر، و343 ألفا و605 مواطنين بمركز ومدينة بني سويف، و176ألفا و473 مواطنًا بمركز ومدينة إهناسيا، و209 آلاف و32مواطنًا بمركز ومدينة ببا، و206 آلاف و977 مواطنا بمركز ومدينة الفشن، و115ألفا و 894 مواطنًا بمركز ومدينة سمسطا.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ أعلن "في الأول من ديسمبر 2018 "عن انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية (السمنة، السكر، الضغط)، والتي تستمر على مدار 3 أشهر حتى نهاية الشهر الجاري، وتستهدف فحص أكثر من 1،7 مليون مواطن بالمحافظة من خلال 194 نقطة تمركز ثابتة ومتحركة يقوم على إدارتها 534 فريقا لتغطية اماكن الكشف على مستوى المحافظة، و(590) مُدخل بيانات على مستوى المحافظة لإدخال البيانات وتوعية المواطنين بأهمية المبادرة.

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