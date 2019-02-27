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حوادث

حملة أمنية موسعة على أحياء مدينة العريش

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 05:12 م
صدى البلد
احمد صالح
نفذت مديرية الأمن بمحافظة شمال سيناء، حملة موسعة شملت عدة مناطق بمدينة العريش، بقيادة اللواء رضا سويلم، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، وذلك بمشاركة إدارات البحث الجنائي، والأمن العام.

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية حسب بيان مديرية الأمن عن ضبط 41 متهما هاربين من أحكام جنائية وجنح متنوعة وضبط 15 مشتبها فيهم، كما ضبط تاجر مخدرات، أثناء تنقله ما بين مدينتي الشيخ زويد، ورفح، وبحوزته 30 شريط ترامادول لترويجه كما تم فحص 100 منزل.

وفي حملة على الأسواق، تم ضبط 36 مخالفة مرافق و5 قضايا تموينية وتم ضبط 120 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط عدد من الدراجات النارية بدون لوحات معدنية.

وتم الإحالة إلى النيابة العامة لتتولي التحقيق.

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