تعرف على طريقة عمل طواجن السعادة مع الشيف هالة فهمي.. فيديو

قدمت الشيف هالة فهمي، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، طريقة عمل طواجن السعادة.



وتتضمن مقادير الكيكة كالآتي:-

كوب دقيق

2 بيضة

نصف كوب سكر

نصف كوب زيت

نصف كوب لبن

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة كاكاو خام

ملح- فانيليا

قطع شيكولاتة صغيرة سادة.



مقادير صوص الشيكولاتة الجبار:

2 كوب شيكولاتة مبشورة سائحة

نصف كوب لبن

2 ملعقة كبيرة شيكولاتة قابلة للدهن

2 ملعقة كبيرة قشطة علب

2 ملعقة كبيرة عسل نحل



ولمزيد من التفاصيل وطريقة العمل خطوة بخطوة شاهد الفيديو

