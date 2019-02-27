ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

المجلس القومي للمرأة يشارك في اجتماع لجنة المرأة العربية بالجزائر

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 04:42 م
صدى البلد
أمل مجدي
شاركت مصر بوفد برئاسة الدكتورة نجلاء العادلي المدير العام للتعاون الدولى بالمجلس القومى للمرأة نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، في أعمال اجتماع لجنة المرأة العربية بالدورة الثامنة والثلاثين تحت شعار "الحماية الاجتماعية لتمكين المرأة "، والذي عقد في دولة الجزائر برئاسة غنية الدالية، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجمهورية الجزائرية.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات حول تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها على المستوى العربي ومن أهمها أجندة التنمية المستدامة للمرأة العربية 2030، بمحاورها المختلفة من تعزيز التمكين الاقتصادي، المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية، وتعزيز حقوق المرأة الاجتماعية والثقافية، أجندة المرأة والأمن والسلام ومكافحة الإرهاب ، مناهضة العنف ضد المرأة ، المبادرات الاقليمية في مجال تعزيز حقوق المرأة، التعاون الإقليمي والدولي في مجال تعزيز وتمكين المرأة.

وتوجهت الدكتورة نجلاء العادلي في كلمتها بخالص الشكر والتقدير للوزيرة غنية الدالى ، والجمهورية الجزائرية، على استضافتها الكريمة لهذا الاجتماع وحفاوة الاستقبال والتنظيم، كما توجهت بالشكر إلى تونس على رئاستها للدورة السابقة، وإلى جامعة الدول العربية على إتاحة الفرصة لتبادل الرؤى ومناقشة العقبات التى تواجه المرأة والاستفادة من تجاربنا الناجحة.

وأشارت إلى ان مصر تحتفل خلال شهر مارس المقبل بمرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية، وبهذه المناسبة تحتفل مصر طوال شهر مارس بالمرأة من خلال عدد من الأنشطة التى تركز فيها بالأخص على الوصول الى المرأة البسيطة في الريف من خلال برنامج حملات "طرق الابواب" و"لأني رجل".

وأوضحت أن هذه المناسبة تأتي ضمن جهود عديدة تقوم بها الدولة المصرية لتمكين المرأة، حيث شهدت المرأة في مصر تطورا كبيرا في نسب مشاركتها في كافة المجالات.

جدير بالذكر أنه سبق اجتماع لجنة المرأة العربية في الدورة الثامنة والثلاثين، عقد الاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة الـ63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة للمناقشة المطروح على جدول أعمال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة لهذا العام.

ترشيحاتنا

نادي القضاة يتبنى حملة للتبرع بالدم للمصابين في حادث قطار محطة مصر

رئيس الوزراء يقبل استقالة وزير النقل

وصول وزير النقل محطة مصر لمتابعة حادث حريق القطار

الكهرباء: المواطن بإمكانه تبليغ قراءة العدادات من خلال هذا الرقم.. فيديو

فيديوجراف| بعد ذبح صينين للكلاب في مصر.. دول تتفنن في طهيها

النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا في حادث قطار محطة مصر

حريق في جرار قطار محطة مصر بعد اصطدامه بالرصيف.. فيديو و صور

الحكومة: 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة أو عجز كلي بحادث قطار محطة مصر

وزارة التموين والتجارة الداخلية .. تعرف على موعد اضافة المواليد الجدد للبطاقات

مع دخوله الخدمة .. 10 معلومات عن ترام الإسكندرية المكيف

لن تسيروا وحدكم أبدًا.. ليفربول ينعى ضحايا حادث قطار محطة مصر

شاهد 180 صورة من موقع حادث قطار محطة مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور والأسعار.. إطلالات ميجان ميركل في المغرب

صانعة البهجة .. سارة توما مدرسة تحترف تصميم العرائس على شكل صاحبها

البابا تواضروس يضع حجر أساس كنيسة الأنبا أنطونيوس ببورسعيد.. صور

ريم مصطفى على الموتوسيكل في جلسة تصوير جديدة.. صور

مع دخوله الخدمة .. 10 معلومات عن ترام الإسكندرية المكيف

فيديو

شاهد.. الحرائق تحاصر مدينة مانشستر البريطانية
لحظات مرعبة لتدمير الفيضانات لجسر أثري في اليونان.. فيديو
الكهرباء: المواطن بإمكانه تبليغ قراءة العدادات من خلال هذا الرقم.. فيديو
رئيس الوزراء يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الألباني
الصحة: خروج 15 مصابا في حادث قطار محطة مصر من المستشفيات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون الدفع غير النقدي في خفض معدلات الرشوة والفساد؟

هل يساهم قانون الدفع غير النقدي في خفض معدلات الرشوة والفساد؟