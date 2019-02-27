المجلس القومي للمرأة يشارك في اجتماع لجنة المرأة العربية بالجزائر

شاركت مصر بوفد برئاسة الدكتورة نجلاء العادلي المدير العام للتعاون الدولى بالمجلس القومى للمرأة نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، في أعمال اجتماع لجنة المرأة العربية بالدورة الثامنة والثلاثين تحت شعار "الحماية الاجتماعية لتمكين المرأة "، والذي عقد في دولة الجزائر برئاسة غنية الدالية، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجمهورية الجزائرية.



وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات حول تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها على المستوى العربي ومن أهمها أجندة التنمية المستدامة للمرأة العربية 2030، بمحاورها المختلفة من تعزيز التمكين الاقتصادي، المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية، وتعزيز حقوق المرأة الاجتماعية والثقافية، أجندة المرأة والأمن والسلام ومكافحة الإرهاب ، مناهضة العنف ضد المرأة ، المبادرات الاقليمية في مجال تعزيز حقوق المرأة، التعاون الإقليمي والدولي في مجال تعزيز وتمكين المرأة.



وتوجهت الدكتورة نجلاء العادلي في كلمتها بخالص الشكر والتقدير للوزيرة غنية الدالى ، والجمهورية الجزائرية، على استضافتها الكريمة لهذا الاجتماع وحفاوة الاستقبال والتنظيم، كما توجهت بالشكر إلى تونس على رئاستها للدورة السابقة، وإلى جامعة الدول العربية على إتاحة الفرصة لتبادل الرؤى ومناقشة العقبات التى تواجه المرأة والاستفادة من تجاربنا الناجحة.



وأشارت إلى ان مصر تحتفل خلال شهر مارس المقبل بمرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية، وبهذه المناسبة تحتفل مصر طوال شهر مارس بالمرأة من خلال عدد من الأنشطة التى تركز فيها بالأخص على الوصول الى المرأة البسيطة في الريف من خلال برنامج حملات "طرق الابواب" و"لأني رجل".



وأوضحت أن هذه المناسبة تأتي ضمن جهود عديدة تقوم بها الدولة المصرية لتمكين المرأة، حيث شهدت المرأة في مصر تطورا كبيرا في نسب مشاركتها في كافة المجالات.



جدير بالذكر أنه سبق اجتماع لجنة المرأة العربية في الدورة الثامنة والثلاثين، عقد الاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة الـ63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة للمناقشة المطروح على جدول أعمال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة لهذا العام.