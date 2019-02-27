تقارير صحفية: لوكاكو يسعى بقوة للانتقال لليوفي الصيف المقبل

ذكرت تقارير صحفية أن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى للإنضمام لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي في الصيف القادم.



يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا قد انتقل للمانيو صيف 2017 ، قادمًا من نادي إيفرتون مقابل ما يقارب الــ 85 مليون يورو.



وأشارت صحيفة صن الإنجليزية، إلى أن لوكاكو سيكمل المفاوضات مع اليوفي إذا تم إجباره عن الرحيل عن المانيو الصيف المقبل، حيث أن اللاعب خسر مكانه لصالح الإنجليزي ماركوس راشفورد منذ تولي النرويجي أولي سوسكاير قيادة الفريق الفنية ، كما أن اللاعب قد أبدى إعجابه بنادي السيدة العجوز في وقت سابق ، بالإضافة إلى عشقه للبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب اليوفي الحالي.



وشارك لوكاكو في 34 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم ، واستطاع تسجيل 9 أهداف فقط.