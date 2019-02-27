قومي المرأة يعرب عن سعادته بفوز فيلم بين بحرين في مهرجان أسوان الدولي

نجح فيلم "بين بحرين" في حصد جائزتي مسابقة الفيلم المصري في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ، والتي أعلنت عنها إدارة المهرجان في الحفل الختامي الذي أقيم مساء اليوم، حيث ذهبت جائزة أفضل سيناريست للكاتبة مريم نعوم و جائزة أحسن إخراج للمخرج أنس طلبة.



وأعرب المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركاء التنمية عن سعادتهم بفوز فيلم #بين_بحرين بالجائزتين حيث يتناول الفيلم مختلف القضايا المجتمعية في المجتمع المصري وخاصة الريفي ويهدف الفيلم إلى التواصل مع الجمهور لزيادة الوعي بأهمية التعليم، وخاصة تعليم المرأة، وكيف يؤثر على تطور المجتمع ويساعد في الحد من الممارسات الضارة التي تدعمها التقاليد المغلوطة.



جدير بالذكر أن الفيلم إنتاج شركة اكسير وهو تجربة شبابية ويضم وجوها جديدة، وهو من بطولة محمود فارس وفاطمة عادل ويارا جبران وثراء جبيل وعارفة عبد الرسول وحسن عبد الله، ولبنى ونس ومحمد يوسف ومحمد الحمامصي.