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محافظات

وكيل أوقاف بورسعيد: من يعتدي على الكنائس والمساجد يحارب الله ورسوله

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 04:38 م
الدكتور صفوت نظير
الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف بمحافظة بورسعيد
كتب محمد الغزاوى
قال الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف بمحافظة بورسعيد ، اليوم الاربعاء ، خلال مراسم الاستقبال الرسمي للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكنيسة الكاتدرائية الكائنة في شارع 23 يوليو بحي الشرق :" انه من يفسد الكنائس والمؤسسات الدينية فهو يحارب الله ورسوله" .

ورحب الشيخ صفوت نظير بالبابا تواضروس الثاني، معربا عن سعادته بتلك الزيارة الأولى له في محافظة بورسعيد مطالبه باجراء المزيد منها خلال الايام القادمة.

وأضاف "نظير" أنه من نعم الله على مصر ان فيها القيادتين الأزهر والكنيسة ، فستظل مصر آمنه بأبنائها المخلصين و سيظلون كالجسد الواحد مادام في مصر مثل هذه القامات".

واختتم وكيل الأوقاف ببورسعيد كلمته قائلًا :"عاشت مصر حرة أبية بشرطتها وجيشها وحكمائها البواسل".

وكان في استقبال البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له ، الانبا تادرس مطران بورسعيد ، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ولفيف من المسئولين التنفيذيين وعلى رأسهم المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة ، ورؤساء الأحياء والشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب وممثلين عن المجلس القومي للمرأة تترأسهم نجلاء إدوارد مقررة الفرع ، ووفد من الأزهر الشريف وبيت العائلة البورسعيدي وعشرات القساوسة وممثلين مختلف الطوائف المسيحية وكنائس المحافظة.

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