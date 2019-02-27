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برلمان

اختيار النائب أحمد إدريس أفضل شخصية لعام 2018

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 05:19 م
النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس
معتز الخصوصي
اختار مجلس أمناء اتحاد الخليج العربي للتنمية والتدريب والاستشارات برئاسة الدكتور محمد سعيد رئيس الاتحاد، النائب أحمد إدريس، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المصري، كأفضل شخصية لعام 2018، وذلك تثمينًا لجهوده ومساعيه لتنمية هذا القطاع وتطويره.

ومن المقرر أن يسلم النائب أحمد إدريس، درع الاتحاد، خلال مؤتمر "ريادة الأعمال للتنمية المستدامة والرؤية المستقبلية 2030، في قاعة نجيب محفوظ في مؤسسة الأهرام، وذلك يوم الجمعة الموافق 8 مارس المقبل، بحضور نخبة من كبار الشخصيات السياسية والدبلوماسية والإعلامية في مصر والعالم العربي.

يذكر أن اتحاد الخليج العربي للتدريب والاستشارات هو شراكة "مصرية-سعودية-عراقية"، ويهدف إلى نقل الخبرات التدريبية بين أبناء كافة الدول العربية، وله ممثلين في أكثر 12 دولة عربية، ولديه شراكة مع عدد من الجامعات المصرية والعربية والعالمية.

ويسعى الاتحاد جاهدًا إلى تزويد الدارسين والمنتمين إليه بأرقى مستويات جودة التعليم والتعلم، لتحويلهم إلى قوى مُبدعة خلاقة قادرة على الإبتكار والتجديد لمواجهة تحديات المستقبل، بتميز وشغف، رغبةً منها في مواكبة التقدم التكنولوجي والتطور المستمر على المستويين العربي والدولي.

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