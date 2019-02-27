ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

سفير اليابان يبحث الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري مع شاكر.. صور

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 05:15 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمود نوفل
التقى السفير ماساكي نوكي ، سفير اليابان بالقاهرة، بوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر حيث تبادل الطرفان الآراء حول الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري بالتركيز على الطاقة المتجددة.

كما بحث الجانبان المصري والياباني سبل دعم التعاون القائم من خلال بعثة الأعمال اليابانية في شهر مارس و كذا قمة العشرين في شهر يونيو ومؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية في أفريقيا ( تيكاد) في شهر أغسطس القادم.

وأشاد سفير اليابان، بعمق العلاقات المصرية اليابانية منذ قديم الأزل، معربًا عن رغبة بلاده في دعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها.

وثمن الإنجازات التي حققها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال فترة وجيزة معربًا عن رغبة بلاده لتعزيز التعاون مع الشركات المصرية في مختلف مجالات الكهرباء خاصة في مجال الطاقة المتجددة.
سفير اليابان يبحث الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري مع شاكر.. صور
سفير اليابان يبحث الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري مع شاكر.. صور

ترشيحاتنا

ننشر أسماء المصابين في حادث قطار محطة مصر

رسائل مؤثرة من نجوم الرياضة في نعي ضحايا حادث قطار محطة مصر

رئيس الوزراء يقبل استقالة وزير النقل

الكهرباء: المواطن بإمكانه تبليغ قراءة العدادات من خلال هذا الرقم.. فيديو

هاني رمزي يكشف أسباب استبعاد كهربا من قائمة المنتخب لمباراتي نيجيريا والنيجر

شاهد .. اللقطات الأولى لحادث حريق قطار محطة مصر

صفقة جديدة لتبادل أسرى بين حماس وتل أبيب

شاهد 180 صورة من موقع حادث قطار محطة مصر

الطب الشرعي: بدء أخذ عينات DNA من ضحايا حريق محطة مصر

محسن صالح : كل الزملكاوية قلبها أحمر

مش بتخسي.. 9 عادات خاطئة هي السبب

"الأعلى للإعلام" يلزم "اليوم السابع" بالاعتذار لـ إلهام أبو الفتح العضو المنتدب لـ "صدى البلد"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور والأسعار.. إطلالات ميجان ميركل في المغرب

صانعة البهجة .. سارة توما مدرسة تحترف تصميم العرائس على شكل صاحبها

البابا تواضروس يضع حجر أساس كنيسة الأنبا أنطونيوس ببورسعيد.. صور

ريم مصطفى على الموتوسيكل في جلسة تصوير جديدة.. صور

مع دخوله الخدمة .. 10 معلومات عن ترام الإسكندرية المكيف

فيديو

اليخت الطائر يخطف الأنظار في معرض دبي للقوارب المائية
شاهد.. الحرائق تحاصر مدينة مانشستر البريطانية
لحظات مرعبة لتدمير الفيضانات لجسر أثري في اليونان.. فيديو
الكهرباء: المواطن بإمكانه تبليغ قراءة العدادات من خلال هذا الرقم.. فيديو
رئيس الوزراء يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الألباني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون الدفع غير النقدي في خفض معدلات الرشوة والفساد؟

هل يساهم قانون الدفع غير النقدي في خفض معدلات الرشوة والفساد؟