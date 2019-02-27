سفير اليابان يبحث الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري مع شاكر.. صور

التقى السفير ماساكي نوكي ، سفير اليابان بالقاهرة، بوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر حيث تبادل الطرفان الآراء حول الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري بالتركيز على الطاقة المتجددة.



كما بحث الجانبان المصري والياباني سبل دعم التعاون القائم من خلال بعثة الأعمال اليابانية في شهر مارس و كذا قمة العشرين في شهر يونيو ومؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية في أفريقيا ( تيكاد) في شهر أغسطس القادم.



وأشاد سفير اليابان، بعمق العلاقات المصرية اليابانية منذ قديم الأزل، معربًا عن رغبة بلاده في دعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها.



وثمن الإنجازات التي حققها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال فترة وجيزة معربًا عن رغبة بلاده لتعزيز التعاون مع الشركات المصرية في مختلف مجالات الكهرباء خاصة في مجال الطاقة المتجددة.