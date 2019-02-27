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إسكان النواب تطالب هيئة مياه الشرب والصرف برد رسمي لتوضيح المشروعات الجاري تنفيذها

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 04:50 م
المهندس علاء والى
المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالنواب
معتز الخصوصي
أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالنواب، أن اللجنة طالبت خلال اجتماعها اليوم الهيئة القومية لمياه الشرب الصرف الصحى، بموافاتها برد رسمي مرفق به الجدول الزمنى للمشروعات الجارى تنفيذها، وبيان بما تم تنفيذه من مشروعات مدرجة في الخطة الجديدة وكذلك الاعتمادات اللازمة، جاء ذلك خلال مناقشتها لعدد من طلبات الإحاطة خاصة بأعمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بمحافظة دمياط.

وأعرب النائب محمد الحصى عن استيائه من التأخر الشديد في بدء تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز كفر السعد وكذلك عدم البدء في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز كفر البطيخ حيث يعاني أهالي هذه القرى أشد المعاناة من عدم وصول خدمة الصرف الصحي لهم.

وأكد محمد عسل مندوب محافظة دمياط، أن هذه المراكز غير مخدومة والمخدومة فقط في المحافظة 30% مع ان النسبة المفروضة 70% ولذلك تحاول المحافظة إيجاد حل جذري لهذه المشكلة، مضيفًا أن الشركة القابضة لم تقصر وأوجدت العديد من المنح المحافظة ولكنه طالب بزيادة استثمارات محافظة دمياط من الهيئة القابضة للصرف الصحي.

وعلق فرج ذكى نائب رئيس الهيئة القومية مؤكدا أن محافظة دمياط تحتاج للمزيد من الاعتمادات وقد طلبت العام الماضي 16 مليارا، وصل الهيئة منها ٨ مليارات فقط، مطالبًا اللجنة بمساعدته في زيادة الاعتمادات المخصصة لمحافظة دمياط، حيث أن الهيئة القابضة لها أولويات في تنفيذ المشاريع حيث نقوم بإنهاء المشاريع التي تم تنفيذ جزء منها في العام السابق لعدم إهدار المال العام وبعد ذلك نحصر المتبقي من الاعتمادات المالية للبدء في المشاريع الجديدة وذلك سبب تأخر تنفيذ مشاريع محطات الصرف باغلب قرى دمياط.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة موافاتها برد رسمي مرفق به الجدول الزمني للمشروعات الجارى تنفيذها.

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