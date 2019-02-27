تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع لاعبي الفريق قبل السفر لأنجولا

حرص رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني قبل تدريب اليوم استعدادا لمباراة بترو أتليتكو الأنجولي المقبلة المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.



وتحدث رئيس الزمالك مع اللاعبين عن التراجع في البطولة الأفريقية وطالبهم بضرورة الفوز في المباريات المقبلة وحسم التأهل للدور التالي خاصة وأن مجلس الإدارة لم يبخل عليهم بأي شيء.



ويستعد الزمالك للسفر إلى أنجولا يوم الجمعة المقبل استعدادا لخوض مباراة بترو أتليتكو الأنجولي.