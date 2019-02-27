بطولات عالمية للناشئين لتكرار تجربة محمد صلاح والننى

اتفقت إحدى شركات التسويق على تنظيم بطولات عالمية للبراعم والشباب، بمشاركة الفرق الأوروبية، لاكتشاف المواهب الصغيرة، في الملاعب المصرية خلال الفترة المقبلة.



وقال محمد عوض مدير المشروع أنه سيتم الإعلان عن تلك التجربة فى الفترة المقبلة بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية، وعلى رأسهم علاء ميهوب وعلاء نبيل وسامي الشيشيني وعبد الحليم علي وهشام حنفي وياسر ريان ومحمد عمارة وعبد الحميد بسيوني وخالد بيبو والإعلاميين كريم حسن شحاتة ومحمد عباس وأيمن بدرة.



وأكد عوض أن الهدف منه اكتشاف المواهب وتقديمها للعالم الأوروبي وتكرار تجربة محمد صلاح وتريزيجيه ومحمد النني، من خلال المشاركات والاحتكاك العالمي.



