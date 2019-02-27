سفيرة بلجيكا بالقاهرة: نتمني الشفاء العاجل لمصابي حادث قطار محطة مصر

أعربت سفيرة بلجيكا بالقاهرة سيبيلي كارتيه ، عن تعازيها الشديدة لضحايا حادث قطار محطة مصر والذي نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات حيث قالت " تعازينا القلبية لضحايا حادث قطار محطة مصر وذويهم".



كما عبرت سفيرة بلجيكا بالقاهرة في تغريدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر تمنياتها بالشفاء العاجل لمصابي الحادث.



وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت أن عدد ضحايا حريق محطة مصر وصل إلى 20 حالة وفاة و43 مصابا حتى الآن.



وأكدت وزارة النقل، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس سامي عفيفي نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع الصيانة والدعم الفني، وذلك لإعداد تقرير فني عن انفجار تانك السولار الخاص بالجرار نتيجة اصطدام الجرار بنهاية رصيف 6.



وقالت وزارة النقل، إن اللجنة تضم عضوية كل من رئيس الادارة المركزية للشئون الهندسية رئيس الادارة المركزية للرقابة على التشغيل ورئيس الإدارة المركزية للتشغيل طويلة ورئيس الإدارة المركزية للتشغيل قصيرة ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية.