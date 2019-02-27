وزير الداخلية: نستهدف التواصل مع كافة الأجهزة الأمنية بالدول الصديقة.. فيديو

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء دكتور سوهاردى آليوس "رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإندونيسيا" الذي يزور البلاد حاليًا على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه.



وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، حيث أكد المسؤول الإندونيسي على أهمية مصر ودورها المحورى فى منطقة الشرق الأوسط التى تشهد العديد من الإضطرابات والتوترات الإقليمية وما يُصاحبها من انتشار لظاهرة الإرهاب وتمدد التنظيمات المتطرفة فى العديد من دول المنطقة.



كما أشاد بالجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب وتدعيم الإستقرار فى البلاد ، مؤكدًا على أهمية تطوير آليات التنسيق الثنائى بين الأجهزة الأمنية المعنية فى كلا البلدين لمواجهة مخاطر الإرهاب المتصاعدة.



وأوضح رغبة بلاده فى الإستفادة من الخبرات الأمنية المتميزة لوزارة الداخلية المصرية، وخاصةً فى مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات المتطرفة وتتبع عناصرها.



من جانبه إستعرض وزير الداخلية مجمل التطورات الأمنية على الصعيدين المحلى والإقليمى وتأثير الصراعات الإقليمية الدائرة فى المنطقة على انتشار الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة وتسببها فى إتساع رقعة أعمال العنف والإعتداءات الإرهابية ، كما أشاد بمستوى العلاقات الأمنية الثنائية بين البلدين ، مؤكدًا على حرصه على الإرتقاء بها إلى آفاق أوسع.



وأشار إلى أن سياسة الوزارة تهدف إلى الإنفتاح والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية فى الدول الصديقة فى ضوء ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات صارت تمثل خطورة على أغلب دول العالم، ورحب فى ذات الإطار بالتوسع فى تبادل الخبرات الأمنية المصرية مع الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإندونيسيا فى إطار علاقات الشراكة المتميزة التي تربط بين البلدين.



و أكد الجانبان خلال اللقاء على تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية التى تواجه كلا البلدين مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الأمنية ذات الإهتمام المشترك.



وفى نهاية اللقاء تم توقيع مذكرة تفاهم فى مجالات التعاون الأمني وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين، حضر اللقاء سفير إندونيسيا بالقاهرة.