ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الرئيس العراقي يؤكد على انتهاج سياسة إقليمية متوازنة شعارها "العراق أولا"

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 05:16 م
برهم صالح
برهم صالح
أ ش أ
قال الرئيس العراقي برهم صالح إن حكومته ترغب بانتهاج سياسة إقليمية متوازنة شعارها "العراق أولا ".

جاء ذلك في محاضرة ألقاها صالح بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية على هامش زيارته لباريس، موضحا أن إصلاح الوضع في العراق أصبح مهما، عن طريق البدء في المبادرات السياسية وتشجيع المصالحة وجمع المعتدلين لمواجهة التطرف.

وأعرب عن أمله في أن تتمكن الحكومة الجديدة من معالجة بعض المتطلبات الدستورية لوضع هذه العلاقة في إطار حل دائم.
وأوضح الرئيس العراقي أن الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي لم يكن سهلا، حيث دفع العراق ثمنًا باهظًا وعانت مكوناته من هذه المحنة المروعة، قائلا إن العراقيين بمختلف طوائفهم، حققوا انتصارًا مهمًا وكبيرًا.

وأكد أن العراقيين وبعد أربعة عقود من الحروب والعقوبات والإرهاب والعزلة، توصلوا إلى نتيجة (هذا يكفي)، فبدلًا من أن يكون العراق منطقة تخاض فيها الصراعات يجب أن يكون هو المكان الذي تتلاقى فيه مصالح جيراننا.

ترشيحاتنا

صفقة جديدة لتبادل أسرى بين حماس وتل أبيب

شاهد.. لحظة تصادم جرار قطار محطة مصر بسرعة جنونية

مع دخوله الخدمة .. 10 معلومات عن ترام الإسكندرية المكيف

الأرصاد تحذر من أمطار و برودة طقس الخميس والجمعة.. فيديو

نجم الأهلي يحمل شارة كابتن منتخب مصر في معسكر مارس

جروس يستعين بهداف الدوري لإنقاذ الزمالك من توديع الكونفيدرالية

مصدر باتحاد الكرة: كأس مصر سيكون في حكم الملغي .. لهذا السبب

الصحة: لم يتم التعرف على هوية معظم ضحايا حادث قطار محطة مصر.. فيديو

لن تسيروا وحدكم أبدًا.. ليفربول ينعى ضحايا حادث قطار محطة مصر

نيابة جنوب القاهرة تناظر جثث ضحايا حادث قطار محطة مصر بمشرحة زينهم

النقل: لجنة من الهندسة لإعداد تقارير حول حادث حريق محطة مصر

شاهد.. الحرائق تحاصر مدينة مانشستر البريطانية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور والأسعار.. إطلالات ميجان ميركل في المغرب

صانعة البهجة .. سارة توما مدرسة تحترف تصميم العرائس على شكل صاحبها

البابا تواضروس يضع حجر أساس كنيسة الأنبا أنطونيوس ببورسعيد.. صور

ريم مصطفى على الموتوسيكل في جلسة تصوير جديدة.. صور

مع دخوله الخدمة .. 10 معلومات عن ترام الإسكندرية المكيف

فيديو

اليخت الطائر يخطف الأنظار في معرض دبي للقوارب المائية
شاهد.. الحرائق تحاصر مدينة مانشستر البريطانية
لحظات مرعبة لتدمير الفيضانات لجسر أثري في اليونان.. فيديو
الكهرباء: المواطن بإمكانه تبليغ قراءة العدادات من خلال هذا الرقم.. فيديو
رئيس الوزراء يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الألباني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون الدفع غير النقدي في خفض معدلات الرشوة والفساد؟

هل يساهم قانون الدفع غير النقدي في خفض معدلات الرشوة والفساد؟