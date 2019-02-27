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أخبار العالم

دول عربية وأجنبية تعزي مصر في ضحايا حادث حريق محطة القطار

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 05:13 م
حادث قطار محطة مصر
حادث قطار محطة مصر
أ ش أ
قدمت دول عربية وأجنبية اليوم الأربعاء عزاءها إلى جمهورية مصر العربية في ضحايا الحريق الذي شب بمحطة قطارات مصر والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وفي الكويت .. بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية عزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في بضحايا الحريق ..معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق، سائلا الله المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل مكروه.

وفي الأردن .. بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى الرئيس السيسي في ضحايا الحادث ..معربا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب مصر وشعبها الشقيق كل مكروه.

وفي الإطار ذاته .. أعربت بريطانيا عن تعازيها لمصر حكومة وشعبا في ضحايا الحادث حيث قالت المتحدثة باسم السفارة البريطانية بالقاهرة:"تتقدم المملكة المتحدة وطاقم عمل السفارة البريطانية بخالص العزاء للمصريين شعبًا وحكومته في ضحايا اليوم في محطة قطار القاهرة".
وفي جدة .. أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن عميق حزنه إزاء الحادث ..متوجها بأصدق عبارات العزاء والمواساة لمصر حكومة وشعبًا ، ولأهالي الضحايا لمصابهم الأليم ، سائلًا الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن بالشفاء على المصابين.

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