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برلمان

رئيس ألبانيا لـ عبد العال: متمسكون بالحفاظ على علاقات قوية مع مصر

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 04:59 م
صدى البلد
فريدة محمد
زار الرئيس الألبانى إلير ميتا مقر مجلس النواب، وكان فى استقباله الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، وسليمان وهدان وكيل المجلس والمستشار احمد سعدالدين أمين عام المجلس وعدد من نواب المجلس فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها حاليًا إلى مصر إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا، وذلك عقب إجرائه مباحثات مع الرئيس السيسي.

أشار إلير ميتا خلال اللقاء إلى حرص بلاده على تقوية ودعم العلاقات مع مصر على كافة المستويات، معربًا عن تقديره للمباحثات البناءة التى أجراها مع رئيس الجمهورية قبل مجيئه إلى مقر مجلس النواب، والتى شهدت بحث سبل تعزيز التعاون فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأكد بشكل خاص على أن علاقات الصداقة والروابط التاريخية التى تجمع بين مصر وألبانيا، إلى جانب إرادة قيادتى البلدين، تمثل التزامًا بالعمل على تعزيز التعاون الثنائى المتواصل والتنسيق المستمر بين البلدين، بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، كما أن مصر تتمتع بأهمية كبيرة لدى ألبانيا نظرًا لدورها الرائد فى محيطها الإفريقي والإقليمى ومنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط، وهو ما يدفع ألبانيا إلى ضرورة الحفاظ على علاقات قوية مع مصر

من جانبه، رحب الدكتور على عبد العال بالرئيس الضيف فى بلده الثانى مصر، مؤكدًا على أن هذه الزيارة هى إضافة وإثراء للعلاقات القوية الموجودة بالفعل بين البلدين على المستويات كافة، وتعتبر زيارة تاريخية تشهد تدشين جمعية الصداقة البرلمانية بين برلمانى البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات البرلمانية بين البلدين تشهد هى الأخرى تزايدًا لمصلحة البلدين وشعبيهما، مؤكدًا على أن جمعية الصداقة البرلمانية بين البلدين سوف تعمل جاهدة بغية دفع هذه العلاقات إلى آفاق أوسع وأرحب بما يتناسب وحجم وثقل البلدين فى محيطهما.

ودعا الدكتور عبد العال الرئيس الضيف إلى زيادة السياح الألبان إلى مصر، خاصة فى ظل حالة الأمن والاستقرار التى باتت تشهدها مصر إلى جانب زيادة الاستثمارات الألبانية فى الاقتصاد والسوق المصرى للاستفادة من مؤشرات النمو الواعدة التى يشهدها الاقتصاد المصرى.
رئيس ألبانيا لـ عبد العال: متمسكون بالحفاظ على علاقات قوية مع مصر
رئيس ألبانيا لـ عبد العال: متمسكون بالحفاظ على علاقات قوية مع مصر
رئيس ألبانيا لـ عبد العال: متمسكون بالحفاظ على علاقات قوية مع مصر
رئيس ألبانيا لـ عبد العال: متمسكون بالحفاظ على علاقات قوية مع مصر
رئيس ألبانيا لـ عبد العال: متمسكون بالحفاظ على علاقات قوية مع مصر

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