انتخاب مصر لرئاسة تنفيذي برنامج الغذاء العالمى لأول مرة فى تاريخ المنظمة

تسلم السفير هشام بدر سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما رئاسة المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، وذلك بعد انتخاب المجلس لمصر لتولي هذا المنصب الرفيع للمرة الأولى في تاريخ المنظمة.



ويتكون المجلس التنفيذي للبرنامج من 36 عضوا، ويعد الجهاز الرئيسي الذى يقوم بإقرار السياسيات والبرامج واعتماد الخطط التنموية للبرنامج في الدول المستفيدة، علاوة على إقرار ميزانية البرنامج والإشراف على تنفيذها.



وألقى السفير هشام بدر كلمة بمناسبة تولي مصر رئاسة المجلس التنفيذي للبرنامج، حيث أعرب عن تقديره لأعضاء المجلس على ثقتهم ودعمهم لترشيح مصر لتقلد هذا المنصب، مؤكدًا على أن تواكب رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى مع رئاستها الحالية لمجلس البرنامج خلال عام 2019 يُمثل فرصة مهمة يجب اغتنامها لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البرنامج والقارة الأفريقية التي تشهد أكبر عدد من الأزمات الإنسانية وتعانى من زيادة عدد الجوعى جراء العديد من الكوارث الطبيعية والنزاعات، خاصة وأن قارة أفريقيا تعد أكبر متلق للمساعدات الإنسانية والتنموية التي يقدمها البرنامج، حيث تتلقى نحو 60% من ميزانية البرنامج.



وأشار سفير مصر لدى إيطاليا إلى أن الرئاسة المصرية للمجلس التنفيذي للبرنامج تأتي بالتزامن مع الأولوية الكبيرة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لموضوعات التنمية الشاملة وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية في مصر، والتي تعد جزءًا رئيسيًا من مجالات عمل برنامج الغذاء العالمي، منوهًا بأن الرئاسة المصرية للمجلس التنفيذى للبرنامج ستركز على توجيه مجالات عمل المجلس بما يتفق مع مصالح الدول النامية من خلال الانخراط بشكل نشط في صياغة السياسات وتوجيه أولويات البرنامج لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية، وبالتالي العمل على خفض عدد الجوعى في العالم، خاصة مع ارتفاع عددهم في الفترة الماضية ليصل إلى أكثر من 821 مليون شخص في العالم في 2017.



وأكد السفير بدر على أن هذا التحدي يتطلب العمل على تعزيز الشراكة والتعاون بين منظمات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمى، لمساعدة الحكومات الوطنية فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإنهاء الجوع في العالم بحلول 2030، علاوة على حشد مزيد من مصادر التمويل من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لدعم البرامج التنموية، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للأزمات الإنسانية حول العالم.



وأضاف السفير بدر، أن برنامج الغذاء العالمي يعد أكبر منظمة للإغاثة الإنسانية والتنموية في العالم، حيث بلغت ميزانيته حوالى 7.5 مليار دولار للعام 2018، وتشمل أنشطته تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية للجوعى والفقراء من الفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى دعم نظم الحماية الاجتماعية للاجئين والنازحين جراء الحروب والنزاعات المسلحة والجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغيرات المناخية، علاوة على تمويل عدد من الأنشطة التنموية ذات الصلة بتحسين أوضاع الأمن الغذائي والتغذية فى العالم، وأبرزها برامج التغذية المدرسية، حيث تغطى أنشطة البرنامج ما يقرب من 90 مليون شخص ينتشرون في أكثر من 80 دولة حول العالم.

