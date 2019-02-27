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أخبار البلد

العاهل البحريني يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث قطار محطة مصر

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 05:16 م
الرئيس السيسي وعاهل
الرئيس السيسي وعاهل البحرين
أ ش أ
بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث القطار بمحطة مصر، وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن الملك حمد دعا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

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