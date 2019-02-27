العاهل البحريني يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث قطار محطة مصر

بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث القطار بمحطة مصر، وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن الملك حمد دعا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.