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أخبار البلد

مرصد الكهرباء: 18 ألفا و700 ميجاوات زيادة احتياطية عن الحمل المتوقع اليوم

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 05:14 م
الكهرباء - صورة تعبيرية
الكهرباء - صورة تعبيرية
أ ش أ
أوضح مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية المتوقعة في الإنتاج اليوم الأربعاء تبلغ 18 ألفا و700 ميجاوات، مشيرا إلى انه لم يتم أمس الثلاثاء تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأربعاء 24 ألفا و 800 ميجاوات مقابل 24 ألفا و 500 ميجاوات أمس الثلاثاء، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و 590 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الأربعاء باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الرابعة و 20 دقيقة عصرا، وكان قد ظهر أمس الثلاثاء باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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