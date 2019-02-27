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حوادث

ضبط 15 تاجر مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 05:28 م
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية حملة أمنية، لضبط تجار المخدرات والخارجين على القانون أسفرت عن ضبط 15 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث بالقبض على 15 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام الخانكة وشبرا الخيمة والعبور والخصوص.

وضبط بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة 400 جرام من الحشيش المخدر و 90 جراما من مخدر الهيروين و350 جراما من مخدر الفودو و 400 جرام من مخدر الاستروكس ومبالغ مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين .

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