ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

البابا تواضروس يدشن كنيسة أبو سيفين ببورسعيد.. غدا

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 05:24 م
كنيسة ابو سيفين ببورسعيد
كنيسة ابو سيفين ببورسعيد
كتب محمد الغزاوى
استعدت كنيسة "أبي سيفين" بحي الزهور ببورسعيد لأكبر حدث تاريخي لها، وهو تدشين البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لها، غدا في ثاني أيام زيارته لمحافظة بورسعيد الباسلة.

ووضعت الزهور البيضاء على جانبي المقاعد المخصصة لكبار الحضور وعلي رأسهم بابا الإسكندرية في القاعة ذات البهو الكبير، كما تم وضع الأزهار بمحيط المقاعد المخصصة للمواطنين من الشعب القبطي أيضا.

كما تم وضع لوح من الجرانيت في مدخل الكنيسة، تم توثيق عليه أنه سيتم تدشين كنيسة الشهيد أبي سيفين والشهيدة دميانة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحضور الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها.

علي جانب آخر تشهد مداخل ومخارج كنيسة الشهيد أبي سيفين استعدادات أمنية مكثفة استعدادا لزيارة البابا تواضروس، حيث تم إغلاق مداخل ومخارج الكنيسة، ويقوم رجال المفرقعات بتمشيط المكان جيدا وفرض الاستعدادات الأمنية، بجانب البوابات الإلكترونية التي سيتم وضعها غدا للتأكد من هوية الحضور.

ومن المرتقب أن تتم مراسم تدشين كنيسة أبو سيفين غدا بطلاء الكنيسة والحوائط والهياكل بزيت "الميرون" المقدس حسب الطقوس الخاصة بالديانة المسيحية في تدشين الكنائس، كما سيترأس بعد ذلك البابا تواضروس الثاني إقامة القداس الالهي بالكنيسة.

جدير بالذكر أن زيارة البابا تواضروس الثاني لمحافظة بورسعيد قد بدأت اليوم وتستمر لمدة يومين، حيث قام قداسته بوضع حجر أساس كنيسة " الأنبا أنطونيوس" الجديدة بحي الضواحي ببورسعيد بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ولفيف من قيادات المحافظة بجانب الشعبي القبطي بالمحافظة.
البابا تواضروس يدشن كنيسة أبو سيفين ببورسعيد.. غدا
البابا تواضروس يدشن كنيسة أبو سيفين ببورسعيد.. غدا
البابا تواضروس يدشن كنيسة أبو سيفين ببورسعيد.. غدا
البابا تواضروس يدشن كنيسة أبو سيفين ببورسعيد.. غدا
البابا تواضروس يدشن كنيسة أبو سيفين ببورسعيد.. غدا
البابا تواضروس يدشن كنيسة أبو سيفين ببورسعيد.. غدا
البابا تواضروس يدشن كنيسة أبو سيفين ببورسعيد.. غدا
البابا تواضروس يدشن كنيسة أبو سيفين ببورسعيد.. غدا
البابا تواضروس يدشن كنيسة أبو سيفين ببورسعيد.. غدا

ترشيحاتنا

بشرى للأطباء .. صحة البرلمان تعلن عن حوافز جديدة منتصف العام

نيران الإهمال تأخذهم لمثواهم الأخير في غفلة.. كيف حول قطار رمسيس محطة مصر إلى جحيم.. فيديو

الصحة: خروج 15 مصابا في حادث قطار محطة مصر من المستشفيات.. فيديو

الحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ لـ محمد رمضان وتغريمه 10 آلاف جنيه

رسائل مؤثرة من نجوم الرياضة في نعي ضحايا حادث قطار محطة مصر

جبروت المصريين.. القصة الكاملة لتماسيح شارع البطل بالمهندسين

النقل: لجنة من الهندسة لإعداد تقارير حول حادث حريق محطة مصر

بين الركام ورائحة الموت بمحطة رمسيس.. وائل يحكي أصعب الدقائق في حياته.. صور

الإفتاء بعد حادث قطار محطة مصر: صاحب الحريق شهيد

هاني رمزي يكشف أسباب استبعاد كهربا من قائمة المنتخب لمباراتي نيجيريا والنيجر

مع دخوله الخدمة .. 10 معلومات عن ترام الإسكندرية المكيف

رئيس الوزراء يقبل استقالة وزير النقل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور والأسعار.. إطلالات ميجان ميركل في المغرب

صانعة البهجة .. سارة توما مدرسة تحترف تصميم العرائس على شكل صاحبها

البابا تواضروس يضع حجر أساس كنيسة الأنبا أنطونيوس ببورسعيد.. صور

ريم مصطفى على الموتوسيكل في جلسة تصوير جديدة.. صور

مع دخوله الخدمة .. 10 معلومات عن ترام الإسكندرية المكيف

فيديو

اليخت الطائر يخطف الأنظار في معرض دبي للقوارب المائية
شاهد.. الحرائق تحاصر مدينة مانشستر البريطانية
لحظات مرعبة لتدمير الفيضانات لجسر أثري في اليونان.. فيديو
الكهرباء: المواطن بإمكانه تبليغ قراءة العدادات من خلال هذا الرقم.. فيديو
رئيس الوزراء يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الألباني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون الدفع غير النقدي في خفض معدلات الرشوة والفساد؟

هل يساهم قانون الدفع غير النقدي في خفض معدلات الرشوة والفساد؟