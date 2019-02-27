القابضة للنقل البرى تنعى ضحايا حادث قطار رمسيس

يتقدم المحاسب نبيل دويدار " عضو مجلس الادارة المتفرغ لشئون النقل البحرى والقائم بأعمال رئيس مجلس الادارة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى " بخالص العزاء لأسر الضحايا حادث قطار رمسيس مع خالص الدعاء بعاجل الشفاء لكافة المصابين فى هذا الحادث الأليم.



ودفعت القابضة للنقل البرى بسيارات شركات نقل الركاب ، وذلك للاطمئنان على حسن وانتظام العمل لعدم حدوث تكدس وتقليل فترات انتظار المواطنين من خلال توافر عدد كاف من الأتوبيسات مع التوجيه بضرورة رفع تقرير فورى لرئاسة الشركة حال حدوث أى شكاوى ، وذلك فى إطار متابعة رئاسة الشركة القابضة للنقل فى إدارة مواجهة أزمة حادث محطة السكة الحديد.